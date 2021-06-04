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Buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine ne kadar destek verilecek?

04.06.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yapımı tamamlanmış olan MFA Maske Fabrikası için yapılan açılış törenine katılım gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kuraklıktan etkilenmiş olan buğday, arpa, çavdar, nohut, mercimek ve yulaf üreticilerine verim kayıplarına göre doğrudan ödeme yapılacağını duyurdu. Peki buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine ne kadar destek verilecek? Buğday, arpa üreticisi ne kadar destek ödemesi alacak? İşte yanıtı...

Buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine ne kadar destek verilecek?

Zonguldak'ta açılan MFA Maske Fabrikası'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kuraklıktan etkilenen olan çavdar, nohut, mercimek, yulaf, buğday ve arpa üreticilerine destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Peki buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine ne kadar destek verilecek?

BUĞDAY, ARPA, YULAF, ÇAVDAR, NOHUT VE MERCİMEK ÜRETİCİLERİNE NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Zonguldak'ta bugün gerçekleşen açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Zonguldak Uzun Mehmet Camii'sinin açılışını yaptı, sonrasında ise günün ikinci açılış programı için MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli konularda önemli açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde üretime ve yatırımlara son hız devam edildiğini belirten Erdoğan açılışını yapmış oldukları fabrikanın öneminden de bahsetti.

İstihdam üretimini sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MFA Maske Fabrikası'nın yanı başında bulunan 70 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçecek olan filtre fabrikasının da yakın bir zamanda açılmasını temenni ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekler hakkında açıkmalarda da bulundu.

Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine verim kayıplarına göre dekara 100 TL'ye kadar doğrudan ödeme yapılacağını söyleyen Erdoğan sanatçılara da turne desteği altında 250 milyon liraya varan destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Erdoğan kuraklıktan etkilenen çiftçiler için "Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız. Mazot ve gübre desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme yapacağız" şeklinde ödeme müjdesini duyurdu.

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