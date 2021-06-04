Zonguldak'ta açılan MFA Maske Fabrikası'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kuraklıktan etkilenen olan çavdar, nohut, mercimek, yulaf, buğday ve arpa üreticilerine destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Peki buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine ne kadar destek verilecek?

BUĞDAY, ARPA, YULAF, ÇAVDAR, NOHUT VE MERCİMEK ÜRETİCİLERİNE NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Zonguldak'ta bugün gerçekleşen açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Zonguldak Uzun Mehmet Camii'sinin açılışını yaptı, sonrasında ise günün ikinci açılış programı için MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli konularda önemli açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde üretime ve yatırımlara son hız devam edildiğini belirten Erdoğan açılışını yapmış oldukları fabrikanın öneminden de bahsetti.

İstihdam üretimini sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MFA Maske Fabrikası'nın yanı başında bulunan 70 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçecek olan filtre fabrikasının da yakın bir zamanda açılmasını temenni ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekler hakkında açıkmalarda da bulundu.