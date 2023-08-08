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Buğday deposundaki patlama fiyatları etkileyecek mi? Açıklama geldi: ‘Türkiye için oldukça sınırlı…’

08.08.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de TMO silosundaki patlamanın hububat fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali konuya ilişkin açıklamada bulundu. "Patlama meydana gelen depolarda bulunan ve etkilenen hububat stok miktarı Türkiye için oldukça sınırlı bir rakamdır" diyen Kırali, “Bu elim kaza nedeniyle iç piyasada buğday başta olmak üzere hububat fiyatlarının etkilenmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Buğday deposundaki patlama fiyatları etkileyecek mi? Açıklama geldi: ‘Türkiye için oldukça sınırlı…’

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Kocaeli'deki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamadan etkilenen hububat stok miktarının Türkiye için büyük bir miktar olmadığını belirterek, "Bu elim kaza nedeniyle iç piyasada buğday başta olmak üzere hububat fiyatların etkilenmesi mümkün değildir" dedi.

Kırali, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifalar diledi. Hasat dönemi boyunca sahada canla başla çalışan başta TMO ve lisanslı depo çalışanları olmak üzere herkese emekleri için teşekkür eden Kırali, Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre patlamanın meydana geldiği yerde 13 silo kuyusunda ve müştemilatta hasar meydana geldiğini söyledi.

Kırali, TMO Derince Limanı silosunun toplam kapasitesinin 95 bin ton olduğunu, açıklanan bilgiye göre de söz konusu depolarda 75 bin ton civarında ürün bulunduğunu ifade ederek, bu ürünlerin yaklaşık yüzde 20'sinin patlamadan etkilendiğinin aktarıldığını bildirdi.

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Türkiye'nin bu yıl buğday rekoltesi beklentisinin 22 milyon ton civarında olduğu bilgisini veren Kırali, "Patlama meydana gelen depolar küçük depolar değildir ancak burada bulunan ve etkilenen hububat stok miktarını Türkiye rekoltesiyle kıyasladığımızda oldukça sınırlı bir rakamdır. Bu elim kaza nedeniyle iç piyasada buğday başta olmak üzere hububat fiyatlarını etkilenmesi mümkün değildir." diye konuştu.

HASAT DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye'nin bu sene bereketli bir hasat dönemi geçirdiğini vurgulayan Kırali, hasadın iyi olmasının yanı sıra lisanslı depoların da doluluk oranının yüksek olduğunu kaydetti.

Kırali, "Tahıl Koridoru"nda yaşanan krizin de ülkeyi kısa vadede etkilemeyeceğine dikkati çekerek, bunda TMO'nun iki senedir oldukça temkinli bir duruş sergilemesinin etkisinin büyük olduğunu dile getirdi. Lisanslı depoların Türkiye'de hububat varlığı için çok önemli olduğuna işaret eden Kırali, depoların artmasının piyasaya olumlu etkiler yapacağın sözlerine ekledi.


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