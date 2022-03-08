Buğday fiyatlarında rekor! Kıtlık için tarih verildi: 3-4 ay içinde...

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Karadeniz'den yapılan hububat sevkiyatını riske atarken, Chicago buğday vadelileri tarihi seviyeyi test etti. Chicago buğday vadelileri bushel başına 13,63 dolarla rekor seviyeye yükseldi. Fiyatlarda rekor kaydedilmesinin ardından kâr satışlarıyla 12,02 dolar seviyesine geri çekilme yaşandı.

Farm Futures Analisti Jacqueline, piyasada birçok bilinmezin olduğuna dikkat çekerken Karadeniz piyasasının önümüzdeki 3-4 ayın dışında gelecek 18 aylık dönemde erişilebilir olup olmayacağının önemli olduğuna vurgu yaptı.

KÜRESEL GIDA FİYATLARINDAKİ REKOR BİTKİSEL YAĞLAR YÜZÜNDEN

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının bitkisel yağlar ve süt ürünleri öncülüğünde şubatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 3,9 artış göstererek ortalama 140,7 puan oldu. Artış oranı geçen yılın şubat ayına göre ise yüzde 24,1 olarak gerçekleşti. Endeks, söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel gıda fiyatlarının süt ürünleri ve bitkisel yağlar kaynaklı olarak artış göstermesi dikkati çekti.



