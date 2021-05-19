Buğday hasadı başladı! 2021'in buğday prim ve ton fiyatları belli oldu

Türkiye’nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yaklaşık yüzde 4’ünü karşılayan Adana’da biçerdöverler Karataş ilçesindeki tarlalarda çalışmaya başladı. Kentin kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor. Bu yıl 1 milyon 608 bin dekardan dönüm başına 500 ile 750 kilogram arasında toplamda ise 778 bin ton rekolte bekleniyor.

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kentte verimin yüksek olduğunu söyledi. Doğan, “Çukurova’nın bereketli topraklarında ilk buğday hasadı başladı. Bu yıl havalar serin gittiği için buğday hasadına geç başlanıldı. Adana’da bu sene verim yüksek. Dönüm başına 500 ile 750 kilogram arasında verim beklenmekte” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fiyatın da çiftçiyi memnun ettiğini belirten Doğan, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ton başına 2 bin 250 lira. Bu bizim beklediğimiz bir fiyattı. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Prim ve desteklerin ton başına 400 lira olmasını bekliyorduk ama ton başına 275 lira açıklandı. Biraz daha yüksek olsaydı daha iyi olurdu ama fiyat beklediğimiz şekilde geldi. Biz çok teşekkür ediyoruz. Adana çiftçisi mutlu çünkü verimde yüksek” ifadelerini kullandı.