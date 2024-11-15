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Bugün başlayacaktı, yeni yıla kaldı! Kartlı ödemelerde yeni dönem 10 Ocak'a ertelendi: Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğu...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.11.2024 14:15
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Kartlı ödemeler için yeni dönem ne zaman başlayacak? Tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarından yapılmasını zorunlu kılan karar, ertelendi. İş dünyasından gelen talepler üzerine 15 Kasım'da (bugün) devreye girmesi beklenen yeni uygulama 10 Ocak 2025’e ertelendi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve TOBB'dan konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

Bugün başlayacaktı, yeni yıla kaldı! Kartlı ödemelerde yeni dönem 10 Ocak'a ertelendi: Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğu...

Kartlı ödemelerin sadece yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (YN ÖKC) üzerinden yapılmasına yönelik uygulama 15 Kasım (bugün) başlayacaktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı bankaların henüz döviz cinsi tahsilata yönelik altyapılarını güncellememesi nedeniyle kararı erteledi.

10 OCAK 2025'E ERTELENDİ

Alınan yeni kararla birlikte yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğu 10 Ocak 2025’e ertelendi.

GİB DUYURDU

Meslek örgütlerinden ve sektör temsilcilerinden gelen talepleri değerlendiren GİB, bir bilgilendirme yazısı hazırlayarak konunun taraflarına erteleme duyurusunu yaptı.

GİB tarafından düzenlenen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“İlgili mevzuat düzenlemeleri gereğince dövizle tahsilat yapma hakkı bulunan kimi mükellefler ve bu mükelleflerin bağlı olduğu meslek örgütleri tarafından, banka ve ÖKC üreticilerinin yapmaları gereken teknik geliştirmeleri zamanında yapmaması nedeniyle, YN ÖKC'ler üzerinden döviz ile tahsilat yapamadıkları hususu Başkanlığımıza iletilmiştir. Başkanlığımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda mükellefler tarafından kullanılan POS cihazlarının YN ÖKC'ye dönüşümünün güçlü bir şekilde devam ettiği görülmüştür. Ancak POS cihazları üzerinden banka kartları ile yapılan döviz tahsilatlarının EFT-POS özellikli YN ÖKC'ler üzerinden de ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda yapılabilmesi için bankaların ve YN ÖKC üreticilerinin ilave geliştirme yapma ihtiyacı ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede mükellef mağduriyetinin önlenebilmesi için EFT-POS cihazı kullanmaması gerektiği halde kullanan mükelleflerde bulunan cihazların mükelleflerden geri alınması hususunda verilen 15/11/2024 tarihinin 10/1/2025 tarihine; yazı eki tablo formatı kullanılarak yapılan çalışmalar hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesi için öngörülen 22/11/2024 tarihinin ise 17/1/2025 tarihine uzatılması uygun görülmüştür.”

İŞ DÜNYASI KARARDAN MEMNUN

Erteleme kararı iş dünyasında da memnuniyetle karşılandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı iş dünyasının sesine kulak verdi. Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi. İş dünyamızın sorunlarına her zaman çözüm odaklı yaklaşan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir Bayrakdar’a teşekkür ederiz” dedi.

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TOBB’dan yapılan açıklamada da “Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 15 Kasım 2024 (bugün) tarihinde başlaması planlanan tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğunu, 10 Ocak 2025 tarihine ertelemiştir. İş dünyasının taleplerini dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
pos cihazı kart
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