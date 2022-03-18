Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 18 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 18 Mart 2022 Cuma

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in açıklama sonrası kripto para alım, satımı yapmak isteyen kişiler ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 18 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 18 Mart 2022 Cuma kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in 18 Mart Cuma günü yüzde 1,11 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 40.583,76 Bitcoin'in satış fiyatı 40.583,75 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 18 MART 2022 CUMA

18 Mart Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 596.581,2, Bitcoin satış fiyatı ise 596.581,13 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 18 Mart Cuma günü yüzde 0,61 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 2.779,4700 Dolar, satış fiyatı ise 2.779,4600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 18 MART 2022 CUMA

18 Mart Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 40.858,2090, satış fiyatı 40.858,0620 TL'dir.



