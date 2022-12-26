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BUGÜN elektriğe ZAM mı gelecek? 26 Aralık 2022 Pazartesi fiyatlar değişecek mi? Bakan Dönmez'den ELEKTRİK zammı açıklaması!

26.12.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yeni yılın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez hem konuya ilişkin hem de doğal gaza yönelik açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Peki, elektriğe zam mı gelecek? Yılbaşında elektriğe zam yapılacak mı?

BUGÜN elektriğe ZAM mı gelecek? 26 Aralık 2022 Pazartesi fiyatlar değişecek mi? Bakan Dönmez'den ELEKTRİK zammı açıklaması!

Elektrik zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yeni yıla günler kala vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik zammı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "Doğalgazda ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. " diyen Bakan Dönmez elektrik zammı olup olmayacağına da açıklık getirdi.

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ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Elektrik zammı ile ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Bakan Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Doğalgazda ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz"

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ELEKTRİĞE YILBAŞINDA ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Dönmez, elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik yaptığı açıklamada ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu olmayacağını söyledi.

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Bakan Dönmez, "Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" ifadesini kullandı.

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