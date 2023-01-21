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Bugün gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Ocak 2023 son dakika altın fiyatları!

21.01.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki hareketlilik son günlerde de devam ediyor. Güncel altın fiyatları tüm altın alıp satacak olan vatandaşların gündeminde. Peki, bugün gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Ocak 2023 son dakika altın fiyatları ve gelişmeleri....

Bugün gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Ocak 2023 son dakika altın fiyatları!

Altın fiyatları son günlerde oldukça hareketli. Dün güne düşüş eğiliminde başlayan altın fiyatlarının bugün yükselişe geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Yatırımcılar ve altın alışverişi yapmayı planlayan vatandaşlar bugün gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Ocak 2023 son dakika altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 OCAK 2023 CUMARTESİ)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.165,13 TL'den alınıyor, 1.165,31 TL'den satılıyor.

Altın444

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 7.685,00 liradan alınıyor, 7.759,00 liradan satılıyor.

Altın33

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 3.854,00 liradan alınıyor, 3.894,00 liradan satılıyor.

Altın 22

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın 1.927,00 liradan alınıyor, 1.947,00 liradan satılıyor.

Altın11

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7.576,19 TL alış, 7.722,77 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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