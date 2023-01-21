Bugün gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Ocak 2023 son dakika altın fiyatları!

Altın fiyatları son günlerde oldukça hareketli. Dün güne düşüş eğiliminde başlayan altın fiyatlarının bugün yükselişe geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Yatırımcılar ve altın alışverişi yapmayı planlayan vatandaşlar bugün gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Ocak 2023 son dakika altın fiyatları...
Gram altın 1.165,13 TL'den alınıyor, 1.165,31 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altını 7.685,00 liradan alınıyor, 7.759,00 liradan satılıyor.
Yarım altın 3.854,00 liradan alınıyor, 3.894,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 1.927,00 liradan alınıyor, 1.947,00 liradan satılıyor.
Tam altın 7.576,19 TL alış, 7.722,77 TL satış fiyatından el değiştiriyor.