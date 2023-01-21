Bugün gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Ocak 2023 son dakika altın fiyatları!

Altın fiyatları son günlerde oldukça hareketli. Dün güne düşüş eğiliminde başlayan altın fiyatlarının bugün yükselişe geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Yatırımcılar ve altın alışverişi yapmayı planlayan vatandaşlar bugün gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Ocak 2023 son dakika altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 OCAK 2023 CUMARTESİ)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.165,13 TL'den alınıyor, 1.165,31 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 7.685,00 liradan alınıyor, 7.759,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 3.854,00 liradan alınıyor, 3.894,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın 1.927,00 liradan alınıyor, 1.947,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7.576,19 TL alış, 7.722,77 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

