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Bugün itibarıyla yasak başladı! Fiyatı 100 liradan açılıyor, tezgahlara yerini artık alacak...

15.04.2025 14:39
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Denizlerde bugün itibarıyla av yasağı başladı. 1 Eylül'den beri tezgahları türlü türlü balıklar ile dolduran balıkçılar av yasağı ile beraber artık kültür balığı satmaya başlayacak. Balıkçı Adem Kaygusuz, bu sezonun bereketli geçtiğini ifade ederek, güncel balık fiyatlarını söyledi.

Bugün itibarıyla yasak başladı! Fiyatı 100 liradan açılıyor, tezgahlara yerini artık alacak...

15 Nisan itibarıyla balıkçıların av sezonu da kapand. 1 Eylül'den beri denizlerde balık avında olan balıkçılar son yılların en bereketli sezonunu geçirdiklerini belirtti. Bundan sonra tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıklarının yanı sıra kıyı balıkçıların getireceği istavrit, mezgit, barbun gibi çeşitlere bakacaklarını söylediler.

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FİYATLAR 100 LİRADAN BAŞLIYOR

Bu sezon tezgahlarda her çeşit balığın yer aldığını belirten balıkçılardan Adem Kaygusuz, "Bu sezon palamut, hamsi, istavrit, mezgit açısından bereketli geçti. Şükürler olsun bu sezon denizde her çeşit balık vardı herkes para kazandı. Dün gece itibarıyla yasak başladı. Tezgahlarda ağırlıklı olarak istavrit, mezgit, çupra, alabalık, somon çeşitleri bulunuyor. Bundan sonra genelde kültür balıklarının yanı sıra kıyı balıkçıların getireceği olta balıklarını satacağız. Sezon bitince ağırlıklı olarak somon, kültür, levrek, çupra, alabalık gelir. Bu sezon kalkan balığı da bol geldi fiyatları 500-700 TL’ye kadar geriledi. Fiyatlarımız, istavrit 200 TL, mezgit 250 TL, somon 150-175 TL, levrek, çupra 350 TL, alabalık 150-200 TL arasında. Ramazan’da istavritin kilosu 100-125 TL iken sezon bitimine yakın teknelerin çoğu paydos ettiği için fiyatı 200 TL’ye kadar çıktı" dedi.

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TEZGAHLARDA YERİNİ ALACAK

Balıkçılardan Turgay Memiş, bundan sonra tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıklarının yer alacağını kaydederek, "Bu sezon mükemmel geçti artık yasak başladı. Bundan sonra tezgâhlarda ağırlıklı olarak kültür balıkları olur. Kültür balıklarının yanı sıra kıyı balıkçıların getireceği istavrit, mezgit gibi çeşitler tezgâhlarda yer alır. Bundan sonra ağırlıklı olarak levrek, somon, alabalık satılır. Fiyatlarımız, istavrit 200 TL, mezgit 300 TL, bundan sonra fiyatlar daha da yükselir diye tahmin ediyordum. Kültür balıklarının fiyatı da 200-350 TL arasında değişiyor" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık balık avı
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