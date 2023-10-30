BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim 2023 okul yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'okul tatili' açıklaması

Bugün okulların tatil olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bu açıklamaya dair bilgi edinmek isteyenler ile resmi tatil takviminde bulunan 29 Ekim’in sonraki günü olan 30 Ekim günü için 'okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler internette inceleme yapmaya başladı. İşte, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren konuya ilişkin ayrıntılar ile bugün (30 Ekim 2023 Pazartesi) okullarda son durum...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okullar tatil. Eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

30 EKİM 2023 OKUL YOK MU?

30 Ekim 2023 Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X'ten yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'DEN 'OKUL TATİLİ' AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X'ten yaptığı açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz! Tüm ülkemiz, binlerce yıllık tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını, şanımıza yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin #TürkiyeYüzyılı’ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, sizlere sunduğu bu 100. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum." dedi.









