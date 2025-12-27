Bugün yürürlüğe girdi! Otoparklarda yeni düzenleme: 2 katına çıkarıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Otopark Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklik ile beraber otopark yükümlülüklerinde yeni ölçütler geldi.

OTOPARKTA METREKARE DEĞİŞTİ!

Yayımlanan karara göre, Otopark Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde yer alan 250 metrekarelik alan kriteri 500 metrekare olarak değiştirildi. Böylece belirli yapıların otopark zorunluluğuna tabi olacağı alan büyüklüğü artırılmış oldu.

HASTANELER İÇİN DE YENİ DÜZENLEME

Ayrıca yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan “Sağlık Yapıları” başlığı altındaki hastaneler için otopark hesabında esas alınan alan ölçüsü de güncellendi. Buna göre, daha önce 75 metrekare olarak uygulanan kriter 85 metrekareye çıkarıldı.

Söz konusu değişiklikler, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu olacak.