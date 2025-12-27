FİNANS

Bugün yürürlüğe girdi! Otoparklarda yeni düzenleme: 2 katına çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Otopark Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, otopark zorunluluğu için yapı alanı sınırı 250 metrekareden 500 metrekareye yükseltilirken, hastanelerde otopark hesabına esas alan ölçüsü de 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı.

Ezgi Sivritepe

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Otopark Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklik ile beraber otopark yükümlülüklerinde yeni ölçütler geldi.

Bugün yürürlüğe girdi! Otoparklarda yeni düzenleme: 2 katına çıkarıldı 1

OTOPARKTA METREKARE DEĞİŞTİ!

Yayımlanan karara göre, Otopark Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde yer alan 250 metrekarelik alan kriteri 500 metrekare olarak değiştirildi. Böylece belirli yapıların otopark zorunluluğuna tabi olacağı alan büyüklüğü artırılmış oldu.

Bugün yürürlüğe girdi! Otoparklarda yeni düzenleme: 2 katına çıkarıldı 2

HASTANELER İÇİN DE YENİ DÜZENLEME

Ayrıca yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan “Sağlık Yapıları” başlığı altındaki hastaneler için otopark hesabında esas alınan alan ölçüsü de güncellendi. Buna göre, daha önce 75 metrekare olarak uygulanan kriter 85 metrekareye çıkarıldı.

Söz konusu değişiklikler, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu olacak.

