FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bugünden itibaren artık yüzde 38 daha pahalı! Elektrik faturalarına yansıyacak... Zamlı tarife başladı

Bugünden itibaren artık yüzde 38 daha pahalı! Elektrik faturalarına yansıyacak... Zamlı tarife başladı

01.07.2024 08:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarında yaz ortasında yeni dönem. Günlerdir konuşulan mesken aboneler için yüzde 38 olan zamlı tarife, bugünden itibaren geçerli olmaya başladı. Ekonomistler, elektrik zammının enflasyona etkisinin sınırlı olacağını belirtse de vatandaşlar 1 Temmuz itibariyle faturalarını yüzde 38 zamlı ödeyecek.

Bugünden itibaren artık yüzde 38 daha pahalı! Elektrik faturalarına yansıyacak... Zamlı tarife başladı

Elektrik fiyatlarına zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Söz konusu artışla birlike 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.

ELEKTRİK FATURALARINA ZAM

Yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi.

BUGÜN BAŞLADI! ARTIK YÜZDE 38 DAHA PAHALI

EPDK'nın aldığı yüzde 38'lik zam kararı 1 Temmuz bugün itibarirlye geçerli olmaya başladı. Yaz ayı ortasında alınan zam kararıyla birlikte vatandaşlar artık elektrik faturlarını yüzde 38 daha zamlı ödeyecek.

thumbs_b_c_805da3232cb07a057e4b435ffad45af3

ENFLASYONU NASIL ETKİLEYECEK?

Ekonomistler elektrik zammının 2024 sonu tüketici enflasyonuna 67 baz puan ile sınırlı bir etki yaratacağını hesapladı.

Reuters'ın haberinde üç ekonomistin hesaplamalarına yer verildi. Enflasyondaki etkinin 53 baz puanı temmuz ayına yansıyacak.

thumbs_b_c_1e60c1dec6070c217e7464e39949fdb2

Ekonomistler doğrudan etkilerin yanı sıra zammın TÜFE'ye dolaylı etkilerinin olacağını, dolaylı etkinin yıl sonuna kadar 40-50 baz puan olabileceğini belirttiler.

TÜFE'de eletkriğin ağırlığı 2024'te yüzde 1,76 seviyesinde bulunuyor.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berber, kuaför ve güzellik salonları için önemli karar! Valilikler belirleyecek…Berber, kuaför ve güzellik salonları için önemli karar! Valilikler belirleyecek…
Nakit ihtiyacı olana kredi gibi uygulama!Nakit ihtiyacı olana kredi gibi uygulama!
Bankalar haber bile vermeden binlerce lira zarara uğrattıBankalar haber bile vermeden binlerce lira zarara uğrattı
Anahtar Kelimeler:
Zam elektrik
En Çok Okunan Haberler
Kayseri'de küçük çocuğa taciz gerginliği! Valilik açıklama yaptı: 'Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı'

Kayseri'de küçük çocuğa taciz gerginliği! Valilik açıklama yaptı: 'Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı'

Özgür Özel: "O teklifi yaparsam, Cumhur İttifakı'nı dağıtırım"

Özgür Özel: "O teklifi yaparsam, Cumhur İttifakı'nı dağıtırım"

Kredi kartları için 2 yıl sonra değişiklik!

Kredi kartları için 2 yıl sonra değişiklik!

Kirada yüzde 25 sınırı bugün bitti

Kirada yüzde 25 sınırı bugün bitti

SGK düğmeye bastı! 100 bine yakın kişinin sigortası iptal edildi!

SGK düğmeye bastı! 100 bine yakın kişinin sigortası iptal edildi!

Bankalar haber bile vermeden binlerce lira zarara uğrattı

Bankalar haber bile vermeden binlerce lira zarara uğrattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.