Bugünden itibaren faizler değişti! Kredi kartı olanlar dikkat

Merkez Bankası tarafından alınan kararla, kredi kartı faiz oranları bugün itibarıyla düşürüldü. Akdi faiz yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 4,80’e çekildi. İşte detaylar...

Hande Dağ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğ ile kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi. TCMB'nin kararıyla kredi kartı faiz oranları 1 Ekim’den itibaren düşürülecekti. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle beraber kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli değişiklikler devrede.

Buna göre kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi de yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirildi.

Ayrıca nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü.

POS KOMİSYONLARINA DÜZENLEME

Diğer yandan TCMB, POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı. Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetler için alınıyor. Kredi kartlarında banka kartlarından farklı olarak kart sahibine sağlanan kredi imkanı nedeniyle ilave fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı bu fonlama maliyetini içermeyecek şekilde belirlendi.

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.

