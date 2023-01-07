Bugünkü DOLAR KURU ne kadar? 1 dolar, euro kaç TL? 7 Ocak 2023 güncel döviz kuru!

Dolar kuru döviz yatırımcıları tarafından anlık olarak takip ediliyor. Dolar/TL fiyatı dün 18,78 seviyesinin üzerini test etti ve yeni rekoru gördü. Borsada yaşanan dalgalanma ise yatırımcıları üzdü. Peki, Bugünkü DOLAR KURU ne kadar, kaç TL oldu? 1 dolar ne kadar ediyor? İşte anlık döviz kuru Dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 6 Ocak 2023 haftanın son işlem gününde; 18.7646 liradan alındı ve 18.7741 liradan satıldı.

Dolar bugünde 18,7044 TL'den alınıyor ve 18,7087 TL'den satılıyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bugün (7 Ocak 2023 Cumartesi) 19,8178 TL'den alınıyor ve 20,0091 TL'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

İngiliz Sterlini bugün 22,5102 TL'den alınıyor ve 22,7344 TL'den satılıyor.



