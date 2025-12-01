FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 01 Aralık Pazartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

1 Aralık 2025'te gümüş fiyatları önemli bir artış gösteriyor. Gümüş onsunun alım fiyatı 2417.92 TL, satış fiyatı 2422.22 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranı %0.94 olarak kaydedildi. Ayrıca, dolara endeksli gümüş fiyatları stabil kalıyor. Gümüş gram alım fiyatı 77.7375 TL, satış fiyatı ise 77.8059 TL seviyesinde. Yatırımcıların gümüş piyasasındaki gelişmeleri dikkatle takip etmesi kritik bir öneme sahip.

Cansu Akalp

Gümüş Fiyatları: 1 Aralık 2025'te Güncel Durum

1 Aralık 2025'te gümüş piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş onsunun alım fiyatı 2417.92 TL. Satış fiyatı ise 2422.22 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar günlük olarak %0.94'lük bir artış gösterdi. Gümüş ons fiyatındaki bu artış, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasa dinamikleri üzerinde etkili sonuçlar doğurabilir.

Gümüşün dolara endeksli fiyatları da önem taşıyor. Gümüş onsunun alış fiyatı 56.86 Dolar. Satış fiyatı ise 56.91 Dolar seviyesinde. Bu alandaki günlük değişim yüzdesi %0.85 olarak hesaplandı. Dolar bazındaki gümüş fiyatlarının stabil kalması, uluslararası piyasalardaki güveni yansıtıyor. Bu durum da yatırımcıların geleceğe dair olumlu beklentiler geliştirmesine zemin hazırlıyor.

Gümüş gram fiyatları da sektördeki önemli göstergeler arasında yer alır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alım fiyatı 77.7375 TL. Satış fiyatı ise 77.8059 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim oranı ise %0.89 olarak izleniyor. Bu durum, yerel yatırımcıların gümüşe olan talebinin arttığını gösteriyor. Yatırımcılar için önemli bir fırsat doğuyor.

1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş piyasası pozitif bir seyir izliyor. Gümüş ons, gram ve dolara endeksli fiyatlardaki artış, yatırımcı ilgisini artırabilir. Bu gelişmeler, alternatif bir yatırım aracı arayanlar için fırsatlar sunabilir. Yatırımcıların gümüş fiyatlarındaki değişimleri dikkatle izlemeleri gerekiyor. Piyasa trendlerine bağlı olarak stratejiler geliştirmek kritik önem taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
