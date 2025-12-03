Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Aralık Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasındaki fiyat değişimleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. 03 Aralık 2025 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları 2461.2 TL alış, 2463.79 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Bu fiyatlar, günlük değişim yüzdesi olarak -0.95'lik bir gerileme göstermektedir. Düşüş, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini etkileyebilir.

Dolar bazındaki gümüş ons fiyatları ise alışta 57.98 dolar, satışta 58.03 dolar olarak belirlenmiştir. Burada günlük değişim yüzdesi -0.99 olarak kaydedilmiştir. Dolar bazındaki bu küçük düşüş, uluslararası piyasalarda gümüşün değer kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu durum, yatırımcıların gerekli analizleri yapmalarını zorunlu kılıyor.

Gümüş gram fiyatı da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Saat 10:00 itibariyle gram gümüş fiyatları 79.142 TL alış, 79.2102 TL satış seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi burada da -0.94 olarak kaydedilmiştir. Gram gümüş, Türkiye’de yatırımcılar için sık takip edilen bir enstrümandır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, uluslararası gümüş fiyatlarıyla etkileşim içerisindedir.

Gümüş piyasası 03 Aralık 2025 itibarıyla günlük negatif bir trend izliyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatli bir değerlendirme yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Belirtilen fiyatlar ve değişim yüzdeleri, gümüşe olan talep ve piyasa dinamiklerinin yorumlanmasına yardımcı olur. Gümüş piyasasında yaşanan bu gelişmeler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmelerine olanak tanımaktadır. Gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmelerine zemin hazırlamaktadır.