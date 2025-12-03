FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Aralık Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 03 Aralık 2025 itibarıyla fiyatlar dikkat çekiyor. Gümüş ons fiyatları 2461.2 TL alış ve 2463.79 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi -0.95 ile gerileyen gümüş, yatırımcıların ilgisini etkileyebilir. Dolar bazında alış fiyatı 57.98 dolar iken, gram gümüş 79.142 TL alış fiyatıyla işlem görmekte. Negatif trend, yatırımcıların piyasa dinamiklerini dikkatle değerlendirmesini zorunlu kılıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Aralık Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Cansu Akalp

Gümüş piyasasındaki fiyat değişimleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. 03 Aralık 2025 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları 2461.2 TL alış, 2463.79 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Bu fiyatlar, günlük değişim yüzdesi olarak -0.95'lik bir gerileme göstermektedir. Düşüş, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini etkileyebilir.

Dolar bazındaki gümüş ons fiyatları ise alışta 57.98 dolar, satışta 58.03 dolar olarak belirlenmiştir. Burada günlük değişim yüzdesi -0.99 olarak kaydedilmiştir. Dolar bazındaki bu küçük düşüş, uluslararası piyasalarda gümüşün değer kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu durum, yatırımcıların gerekli analizleri yapmalarını zorunlu kılıyor.

Gümüş gram fiyatı da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Saat 10:00 itibariyle gram gümüş fiyatları 79.142 TL alış, 79.2102 TL satış seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi burada da -0.94 olarak kaydedilmiştir. Gram gümüş, Türkiye’de yatırımcılar için sık takip edilen bir enstrümandır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, uluslararası gümüş fiyatlarıyla etkileşim içerisindedir.

Gümüş piyasası 03 Aralık 2025 itibarıyla günlük negatif bir trend izliyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatli bir değerlendirme yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Belirtilen fiyatlar ve değişim yüzdeleri, gümüşe olan talep ve piyasa dinamiklerinin yorumlanmasına yardımcı olur. Gümüş piyasasında yaşanan bu gelişmeler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmelerine olanak tanımaktadır. Gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmelerine zemin hazırlamaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de 600'ün üzerinde istasyonu var!Türkiye'de 600'ün üzerinde istasyonu var!
'Son 2,5 yılın en düşüğü' Bakan Şimşek'ten 8 maddelik enflasyon mesajı'Son 2,5 yılın en düşüğü' Bakan Şimşek'ten 8 maddelik enflasyon mesajı

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.