Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Şubat Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş, yatırımcıların ilgisini çeken değerli metaller arasında yer alıyor. 03 Şubat 2026 tarihli güncel fiyatları ve değişimleri dikkat çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş fiyatları, yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Bu sabah gümüş ons fiyatı, alışta 3688.66 TL, satışta ise 3697.44 TL olarak belirlendi. Bu durum, gümüş onsunun günlük değişim oranında %6.25'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, bu yükselişi dikkate alarak piyasadaki hareketliliği inceleyecek.

Gümüş onsunun yanı sıra, Gümüş Ons/Dolar fiyatı da önemli bir faktör. 03 Şubat 2026 tarihinde, gümüş ons/dolar alış fiyatı 84.81 dolar. Satış fiyatı ise 84.96 dolar olarak kaydedildi. Günlük değişim oranı %6.21 düzeyinde gerçekleşti. Gümüş ons/dolar fiyatlarındaki yükseliş, global piyasalardaki dalgalanmalarla bağlantılıdır.

Gümüş gram fiyatı da oldukça ilgi çekici durumda. Saat 10.00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 118.6059 TL, satış fiyatı ise 118.8157 TL olarak saptandı. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim oranı ise %6.28 gibi yüksek bir değerle dikkat çekiyor.

03 Şubat 2026 tarihindeki gümüş fiyatları, yüksek günlük değişim oranlarıyla birlikte yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu veriler, gümüşün gelecekteki performansı hakkında önemli ipuçları sunmakta. Piyasa dinamiklerinin nasıl gelişeceğine dair bir resim çizmektedir. Yatırımcılar, gümüşün yerel ve uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerini dikkatle takip edecek. Potansiyel fırsatları değerlendirmeye devam edecekler.