Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Ocak Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında 04 Ocak 2026 tarihinde dikkat çeken bir artış yaşandı. Gümüş ons fiyatları alışta 3119.58 TL, satışta ise 3123.18 TL seviyelerine ulaştı. Gümüşün dolar bazındaki değeri 72.54 dolardan işlem görüyor.

Gümüş Fiyatlarında Dikkat Çeken Artış

04 Ocak 2026 tarihinde gümüş fiyatları yakından takip ediliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 3119.58 TL, satışta ise 3123.18 TL seviyelerindeydi.

Gümüş ons fiyatlarının yanı sıra, gümüşün dolar bazındaki değeri de değerlendirilmeli. Gümüş ons/dolar işlemleri alışta 72.54 dolar ve satışta 72.58 dolar olarak gerçekleşti. Dolar bazındaki artış, gümüşün uluslararası piyasalardaki konumunu göstermektedir.

Gümüşün gram fiyatları da dikkat çekici bir seviyede. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatları alışta 100.3384 TL, satışta ise 100.3938 TL seviyelerinde işlem gördü. Yatırımcılar için bu gelişme dikkat çekmektedir.

Son günlerde gümüş fiyatlarındaki hareketlilik belirli belirsizliklerle ve enflasyon beklentileri ile bağlantılı olabilir. Altın ve gümüş gibi değerli metaller, yatırımcılar için güvenli liman durumu taşımaktadır.

Gümüş piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Dikkatli bir izleme ve analiz yapmanın önemi tekrar göz önüne seriliyor. Önümüzdeki günlerde gümüş fiyatlarının bu trendi sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa koşulları ile global ekonomik gelişmelerle yakından ilişkilidir.

