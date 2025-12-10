FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Aralık Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 10 Aralık 2025'te önemli bir hareketlilik gösteriyor. Türkiye saatine göre gümüş ons fiyatı, alış 2615.02 TL ve satış 2618.77 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %1.07 olarak belirlenmişken, gümüş gram fiyatı 84.1058 TL alış ve 84.1606 TL satış olarak kaydedildi. Bu veriler, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırırken, piyasa dinamiklerinin analiz edilmesine yönelik önem kazanıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Aralık Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Cansu Akalp

Gümüş Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

10 Aralık 2025'te, gümüş piyasalarında hareketlilik gözlemleniyor. Türkiye saatiyle saat 10:00'da gümüş ons fiyatları, alış 2615.02 TL ve satış 2618.77 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu değer, gümüşün genel piyasa trendleriyle paralel bir artış göstermesi açısından önemli. Günlük değişim yüzdesi %1.07 olarak belirlenmiş. Bu artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatları da dikkat çekici. Alış fiyatı 61.41 Dolar, satış fiyatı ise 61.45 Dolar olarak kaydedilmiş. Bu değerlerin günlük değişim yüzdesi %1.04 seviyesinde bulunuyor. Gümüş ons/dolar fiyatlarındaki artış, dünya genelinde ticaret üzerinde etkili olabilir. Doların değerindeki değişiklikler, gümüş fiyatlarını etkileyebilir. Yatırımcıların dikkatli bir analiz yapması önem taşır.

Gümüş gram fiyatları da 10 Aralık 2025'te önemli bir göstergedir. Gümüş gram alış fiyatı 84.1058 TL, satış fiyatı ise 84.1606 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim oranı %1.07 şeklindedir. Bu veriler, gram cinsinden gümüş alım satımı yapacak yatırımcılar için zemin hazırlar. Gümüş gram fiyatındaki artış, yerel yatırımcılar için anlamlı hale geliyor.

10 Aralık 2025 tarihli gümüş fiyatları, piyasa dinamikleri açısından dikkat çeken veriler sunuyor. Gümüş, hem ons hem de gram cinsinden artış göstererek yatırımcılar için cazibesini koruyor. Bu artışlar, gümüşün küresel ekonomideki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Yatırımcılar, bu veriler ışığında stratejilerini yeniden değerlendirebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa 10 Aralık 2025 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksiBorsa 10 Aralık 2025 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi
Piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlendi: O ihtimal masada yokPiyasalar Fed'in faiz kararına kilitlendi: O ihtimal masada yok

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.