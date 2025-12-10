Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Aralık Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

10 Aralık 2025'te, gümüş piyasalarında hareketlilik gözlemleniyor. Türkiye saatiyle saat 10:00'da gümüş ons fiyatları, alış 2615.02 TL ve satış 2618.77 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu değer, gümüşün genel piyasa trendleriyle paralel bir artış göstermesi açısından önemli. Günlük değişim yüzdesi %1.07 olarak belirlenmiş. Bu artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatları da dikkat çekici. Alış fiyatı 61.41 Dolar, satış fiyatı ise 61.45 Dolar olarak kaydedilmiş. Bu değerlerin günlük değişim yüzdesi %1.04 seviyesinde bulunuyor. Gümüş ons/dolar fiyatlarındaki artış, dünya genelinde ticaret üzerinde etkili olabilir. Doların değerindeki değişiklikler, gümüş fiyatlarını etkileyebilir. Yatırımcıların dikkatli bir analiz yapması önem taşır.

Gümüş gram fiyatları da 10 Aralık 2025'te önemli bir göstergedir. Gümüş gram alış fiyatı 84.1058 TL, satış fiyatı ise 84.1606 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim oranı %1.07 şeklindedir. Bu veriler, gram cinsinden gümüş alım satımı yapacak yatırımcılar için zemin hazırlar. Gümüş gram fiyatındaki artış, yerel yatırımcılar için anlamlı hale geliyor.

10 Aralık 2025 tarihli gümüş fiyatları, piyasa dinamikleri açısından dikkat çeken veriler sunuyor. Gümüş, hem ons hem de gram cinsinden artış göstererek yatırımcılar için cazibesini koruyor. Bu artışlar, gümüşün küresel ekonomideki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Yatırımcılar, bu veriler ışığında stratejilerini yeniden değerlendirebilir.