Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Şubat Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

11 Şubat 2026 tarihinde gümüş piyasasında kaydedilen önemli artış, yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Gümüşün ons fiyatları 83.06 dolar seviyesine yükselirken, gram fiyatı 116.5373 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranları ise sırasıyla %2.64 ve %2.65 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüşe olan talebin arttığını ve uluslararası piyasalardaki değerinin yükseldiğini gösteriyor. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerini takip ederek hareket edebilir.

Cansu Çamcı

11 Şubat 2026 tarihinde gümüş piyasası önemli bir artış gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatları belirlendi. Alış fiyatı 3622.85 TL, satış fiyatı 3631.11 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzde 2.64 oranında gerçekleşti. Bu önemli artış, yatırımcılar için dikkat çekici bir fırsat sunuyor.

Gümüşün ons fiyatları dolar cinsinden de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Alış fiyatı 83.06 dolar, satış fiyatı ise 83.16 dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %2.6 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüşün uluslararası piyasalardaki değerinin arttığını gösteriyor.

Gümüşün gram fiyatı gün içinde değerlendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatları açıklanmış durumda. Alış 116.5373 TL, satış 116.6776 TL olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim %2.65 olarak ifade ediliyor. Bu artışlar, gümüşe olan talebin arttığını gösteriyor.

Gümüş piyasasındaki olumlu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Piyasa dinamikleri göz önüne alındığında, gümüşün gelecekteki yönelimi hakkında belirsizlikler de mevcut. Ancak mevcut fiyat artışları, gümüşün değerli bir maden olarak konumunu koruduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, bu dalgalanmalar sayesinde fırsatlar yakalamayı hedefleyebilir.

