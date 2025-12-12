FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Aralık Cuma 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında 12 Aralık 2025 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatları 63.68 Dolar seviyesine kadar yükselirken, gram fiyatı 87.3884 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdeleri ise sırasıyla %0.16 ve %0.35 artış gösteriyor. Yatırımcılar, gümüşü değer saklama aracı olarak değerlendiriyor. Yerel ve uluslararası piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların ilgisini artırmakta.

Cansu Akalp

12 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları dikkat çekiyor. Alış fiyatı 2715.84 TL, satış fiyatı ise 2718.31 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi %0.34'lük bir artış gösteriyor. Bu durum, gümüşe olan talebin sürdüğünü gösteriyor.

Gümüş ons/dolar paritesi de önemli bir gelişme kaydetmiş. Alış fiyatı 63.64 Dolar, satış fiyatı ise 63.68 Dolar. Günlük değişim yüzdesi %0.16 olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların etkili olabileceğini gösteriyor. Gümüş, emtia ve değer saklama aracı olarak yatırımcıların radarında.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gram fiyatı alışta 87.3335 TL, satışta ise 87.3884 TL olarak işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi %0.35 olarak tespit edilmiştir. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, yerel piyasalarda talebin güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcılar gümüşü uygun bir değer saklama aracı olarak değerlendiriyor.

12 Aralık 2025 itibarıyla gümüş fiyatları artış gösterdi. Hem ons hem de gram bazında yükseliş var. Piyasalardaki gidişat, yatırımcıların ilgisini artırabilir. Yerel ve uluslararası gümüş fiyatlarının takibi stratejik önem taşıyor. Bu durum, gelecekteki fiyat hareketlerini analiz etmek isteyenler için veri sunuyor.

