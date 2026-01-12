FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Ocak Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 12 Ocak 2026 tarihinde önemli bir hareketlilik gözlemlendi. Gümüş ons fiyatları alış 3647.86 TL, satış 3652.22 TL seviyelerine yükseldi. Günlük değişim %6.01 olarak kaydedildi. Yatırımcılar, gümüşün artan değerini ekonomik veriler ışığında değerlendirirken, gram fiyatları da alış 117,3211 TL, satış 117,3766 TL seviyelerinde işlem gördü. Piyasalardaki bu gelişmeler, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor.

Ezgi Sivritepe

Gümüş piyasalarında 12 Ocak 2026 tarihinde önemli hareketlilik gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alış 3647.86 TL, satış 3652.22 TL seviyelerinde işlem gördü. Bu rakam gümüşte 6.01’lik bir günlük değişimi ifade ediyor. Gümüşün ons fiyatındaki yükseliş, yatırımcılar açısından olumlu bir gösterge. Piyasalardaki ilgi artıyor.

Gümüş alış ve satış fiyatlarının yanı sıra dolar bazında işlem gören fiyatlar da dikkat çekiyor. Aynı saatte gümüş ons / dolar alış fiyatı 84.58 dolar, satış fiyatı ise 84.62 dolar olarak belirlendi. Bu değerlerdeki değişim, uluslararası etkiler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı. Yatırımcılar bu durumları yakından izliyor.

Gümüşün gram cinsinden fiyatları da önemli bir artış gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatları, alış 117,3211 TL, satış 117,3766 TL seviyelerinden işlem gördü. Bu, günlük bazda 6.04'lük bir artışı temsil ediyor. Yatırımcılar, gümüş fiyatlarındaki bu yükselişi ekonomik verilerle değerlendiriyor.

Gümüş fiyatlarındaki artış, piyasalardaki genel optimizmi ve yatırımcıların talep artışını gösteriyor. Altın ve diğer değerli metallerle beraber gümüş de ilgi odağı haline geldi. Yatırımcılar için portföy çeşitliliği açısından önemli fırsatlar sunuluyor. Piyasalardaki bu hareketliliği takip etmek, yatırımcılar için stratejik bir avantaj yaratacaktır.

