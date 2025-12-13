FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Aralık Cumartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 13 Aralık 2025'te yaşanan önemli düşüş, yatırımcılar için dikkat çekici gelişmeler sundu. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 2639.71 TL olurken, gümüş gram fiyatı 84.8835 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranları sırasıyla %2.46 ve %2.47 düşüş gösterdi. Bu dalgalanmalar, yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirme gerekliliği oluşturuyor. Dolar ve gümüş fiyatları arasındaki ilişkiyi analiz etmek, alım-satım kararlarında kritik önem taşımaktadır.

Ezgi Sivritepe

Gümüş piyasası, 13 Aralık 2025'te önemli bir düşüş kaydetti. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı alışta 2639.71 TL, satışta ise 2642.47 TL oldu. Bu durum, günlük bazda %2.46'lık bir düşüş anlamına geliyor. Piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak, bu gerileme yatırımcıların dikkatini çekti. Özellikle kısa vadeli yatırım stratejileri üzerinde etkili olabilir.

Gümüş ons fiyatlarının yanı sıra, gümüş ons/dolar kuru da dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 61.84 dolar, satış fiyatı ise 61.88 dolar olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi %2.69 düşüş gösteriyor. Yatırımcılar, dolardaki dalgalanmaların gümüş fiyatları üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak alım-satım kararlarını vermekte zorlanabilir.

Gümüş gram fiyatlarıda önemli bir düşüş yaşadı. Saat 10:00'da alış fiyatı 84.8835 TL, satış fiyatı ise 84.9384 TL olarak tespit edildi. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim %2.47 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüş yatırımcıları için dikkat edilmesi gereken önemli bir parametre.

Gümüş piyasalarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcılar için fırsatlar ve riskler barındırıyor. Piyasalardaki değişimlerin yakından takip edilmesi önemli. Yatırım stratejilerinin gözden geçirilmesi gerekir. Özellikle fiyatlardaki düşüş alım fırsatları yaratabilir. Ancak risk yönetimi konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Gümüşe yatırım yapmayı düşünenler, bu kritik verilere göre değerlendirme yapmalıdır. Finansal hedeflere ulaşmak açısından bu, hayati bir öneme sahip.

