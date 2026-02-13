FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Şubat Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 13 Şubat 2026 itibarıyla önemli bir artış sergileyerek yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatı 3361.63 TL, satış fiyatı ise 3365.05 TL olarak belirlenmiştir. Bu artış, günlük %2.96'lık bir değişim ile piyasalardaki gümüş talebinin yükseldiğini göstermektedir. Dolar bazında ise gümüş ons fiyatı 76.87 dolardan işlem görmektedir. Yatırımcılar için gümüş, güvenli bir liman olmaya devam etmektedir.

Gümüş, dünya genelinde değerli bir yatırım aracı olarak önem taşımaktadır. 13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarının değişim sergilediği gözlemlenmiştir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları dikkat çekici bir artış göstermiştir. Bu durum, yatırımcılar için gümüşün uzun vadeli değerinin artışına yönelik olumlu sinyaller vermektedir.

Saat 10:00’da gümüş ons fiyatı 3361.63 TL’den alım yapılmaktadır. Satış fiyatı ise 3365.05 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, günlük %2.96'lık bir değişimle yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Böyle bir artış, piyasalardaki gümüş talebinin yükseldiğini ve yatırımcı güveninin pekiştiğini göstermektedir. Gümüş fiyatının bu şekilde yükselmesi, farklı piyasalarda olumlu etkiler yaratabilir.

Gümüş onsun dolara endeksli fiyatı da dikkat çekicidir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar fiyatı 76.87 dolardan alım ve 76.93 dolardan satış ile işlem görmektedir. Bu fiyatlarda günlük değişim %2.75 olarak görünmektedir. Gümüş piyasasındaki bu artış, döviz bazında yatırım yapan bireyler için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Gümüş hasat fiyatları, küçük ölçekli yatırımcılar için de önemlidir. Saat 10:00’da gümüş gram fiyatı 108.0964 TL’den alış ve 108.1808 TL’den satış olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatındaki günlük %2.97’lik değişim, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek isteyenler için stratejik bir önem taşımaktadır.

13 Şubat 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, hem TL hem de dolar bazında önemli bir artış göstermektedir. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların karar süreçlerinde etkili olabilir. Gümüş, gelişen piyasa koşullarında güvenli bir liman olmaya devam etmektedir. Bu fiyat artışları, yatırımcıların ilgisini daha da artıracaktır.

