Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Kasım Cuma 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 14 Kasım 2025 tarihinde önemli artışlar gösterdi. Gümüş onsunun alış fiyatı 2227.4 TL, satış fiyatı ise 2231.06 TL seviyesine ulaştı. Dolar bazında ise gümüş ons fiyatları 52.64 dolar alış, 52.69 dolar satış olarak kaydedildi. Ayrıca, gram bazında gümüş fiyatları da yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor ve 71,6357 TL alış, 71,7038 TL satış olarak belirlendi. Bu artışlar piyasalardaki belirsizlikten kaynaklanıyor.

Ezgi Sivritepe

Gümüş fiyatlarında 14 Kasım 2025 tarihinde önemli hareketler kaydedildi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları dikkat çekti. Gümüş ons için alış fiyatı 2227.4 TL, satış fiyatı ise 2231.06 TL olarak belirlendi. Bu değerler, günlük yüzde 0.86'lık bir artış gösterdi. Yatırımcılar bu durumu ilgiyle takip ediyor.

Gümüş onsunun dolar bazındaki durumu da dikkate alınmalı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons için alış fiyatı 52.64 dolar, satış fiyatı ise 52.69 dolar olarak gözlemlendi. Bu değerler, günlük yüzde 0.67'lik bir değişim gösterdi. Dolar cinsinden fiyatlar, gümüş talebine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları açısından da önemli veriler mevcut. Saat 10:00'da gümüş gramının alış fiyatı 71,6357 TL, satış fiyatı ise 71,7038 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, günlük yüzde 0.87'lik bir artışla yatırımcıları memnun etti. Günlük dalgalanmalar, piyasanın yapısı gereği yatırımcıların kararlarını etkiliyor.

Gümüş fiyatlarındaki artış, ekonomik koşullar ve piyasalardaki güvenle bağlantılıdır. Yatırımcılar, gümüşün değerlendiği dönemlerde uzun vadeli yatırımları düşünmekte. Gümüş, geçmişte güvenli liman olarak kabul edilmiştir. Piyasalardaki belirsizlikler, değerli madenlere olan talebi artırıyor.

Bugün itibarıyla gümüş fiyatları, yatırımcıların ilgisini çeken bir grafik sergiliyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu dönemlerde gümüş tercih edilen madenlerden biri haline geliyor. Gelecekteki fiyat hareketleri de merakla bekleniyor.

