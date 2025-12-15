Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Aralık Pazartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Gelişmeler

15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir artış gösterdi. Saat 10:00'da gümüş onsun alış fiyatı 2698.43 TL, satış fiyatı ise 2704.10 TL oldu. Bugün gümüş ons fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %2.28 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcılar ve piyasa analistleri için dikkat çekici.

Gümüş fiyatlarının dolar karşısındaki seyrine baktığımızda, gümüş onsun alış fiyatı 63.23 Dolar, satış fiyatı ise 63.29 Dolar olarak belirlendi. Gümüş onsun değerindeki bu artış, global piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle açıklanabilir. Yatırımcılar, gümüşü güvenli bir liman olarak değerlendirmekte. Bu durum, talebi artırmaktadır.

Gümüş gramı, saat 10:00 itibarıyla 86.8044 TL alış fiyatı ve 86.8868 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. Gümüş gramındaki günlük değişim yüzdesi %2.29 olarak kaydedildi. Bu artış, gümüşün değer kazanmasının yerel piyasalara yansıdığını gösteriyor. Yerel yatırımcılar için gümüş, ekonomik belirsizlikler karşısında cazip bir yatırım aracı haline geldi.

Gümüş fiyatlarındaki bu yükseliş, piyasa takipçileri için önemli bir durum. Ekonomik göstergelerin yanı sıra uluslararası gelişmeler de gümüşün fiyatı üzerinde etkili olabilir. Özellikle enflasyon oranları ve merkez bankası politikaları, gümüş fiyatlarının yönü üzerine belirleyici faktörlerdir. Yatırımcıların, bu dinamikleri dikkate alarak karar vermeleri büyük önem taşımaktadır.