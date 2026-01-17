Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Ocak Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 17 Ocak 2026 tarihinde yatırımcılar için dikkat çekici bir gün olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları düşüş göstermekte. Alış fiyatı 3864.65 TL, satış fiyatı ise 3866.97 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi ise -2.66 olarak kaydedildi.

Gümüş ons / dolar paritesi de önemli bir gösterge. Aynı saatte gümüş ons / dolar fiyatları alışta 89.32 Dolar, satışta ise 89.36 Dolar olarak belirlendi. Bu paritedeki günlük değişim yüzdesi -2.85 olarak gözlemlendi. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarını etkiliyor.

Gümüş gram fiyatları da kritik bir gösterge. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 124.2719 TL, satış fiyatı 124.3275 TL olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim yüzdesi -2.65 olarak belirlenmiştir. Bu duraklama, piyasalardaki belirsizliklerin gümüş talebi üzerindeki etkilerini gösteriyor.

17 Ocak 2026 tarihi, gümüş yatırımcıları için önemli bir dönüm noktası. Gümüş fiyatlarındaki bu düşüş, piyasa yönü ve ekonomik verilerle ilişkisini hatırlatıyor. Yatırımcıların gümüş piyasasındaki değişimleri yakından takip etmesi gerekiyor. Analizlerini de bu doğrultuda güncellemeleri önem arz ediyor.