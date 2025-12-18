FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Aralık Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

18 Aralık 2025 tarihi gümüş piyasasında önemli değişimlerin yaşandığı bir gün olarak kaydedildi. Gümüş ons fiyatı Türkiye'de alışta 2837.29 TL, satışta ise 2839.93 TL seviyelerine düştü. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi sürerken, döviz kurlarındaki dalgalı seyrin de gümüş fiyatlarını etkilediği görülüyor. Gram fiyatı ise 91.2269 TL ile 91.2956 TL arasında işlem görmekte; bu da piyasa dinamiklerinin önemini vurguluyor.

18 Aralık 2025 tarihinde gümüş piyasasında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Gümüş ons fiyatı alışta 2837.29 TL, satışta ise 2839.93 TL olarak kaydedildi. Bu değerler, gün içinde -0.02 oranında bir azalış gösterdi. Gümüş, günlük dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor.

Gümüş ons fiyatı doları üzerinden de belirleniyor. Alış fiyatı 66.4 Dolar, satış fiyatı ise 66.45 Dolar düzeyinde. Günlük değişim oranı burada -0.06 olarak gözlemlendi. Bu durum, uluslararası piyasalardaki gelişmelerin gümüş fiyatlarını etkilediğini gösteriyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanma, gümüşün değerini etkileyen faktörlerden biri.

Gümüşün gram cinsinden fiyatı da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Saat 10:00 itibarıyla gram alış fiyatı 91.2269 TL, satış fiyatı 91.2956 TL olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatı gün içinde -0.02 oranında bir değişim yaşadı. Bu gelişme, yatırımcıların talebinin ve piyasa dinamiklerinin nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

18 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, kısa vadeli dalgalanmalar ve günlük değişimlerle yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Gümüş, hem fiziksel yatırım aracı, hem değer saklama aracı olarak önemini koruyor. Yatırımcıların piyasa trendlerini dikkatle takip etmesi gerektiği anlaşılıyor.

