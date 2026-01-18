Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Ocak Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında önemli değişimler yaşanmaktadır. 18 Ocak 2026 Saat 10.00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 3.864,65 TL'ye alış, 3.866,97 TL'ye satış olarak belirlenmiştir. Gümüş fiyatlarında günlük -2.66’lık bir düşüş gözlemlenmiştir. Bu durum, yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir trendin habercisi olabilir. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Gümüş ons/dolar fiyatları da yatırımcılar için önem taşır. Alış fiyatı 89.32 dolardır, satış fiyatı ise 89.36 dolardır. Günlük değişim yüzdesi -2.85 olarak belirlenmiştir. Dolar bazındaki gümüş fiyatlarındaki düşüş, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Global piyasalardaki gelişmeler de bu durumu etkilemektedir.

Gümüş gram fiyatları da izlenmektedir. Saat 10.00’da gümüş gram alış fiyatı 124,2719 TL, satış fiyatı ise 124,3275 TL’dir. Gümüş gramda günlük değişim yüzdesi -2.65 olarak görünmektedir.

18 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasındaki dalgalanmalar önemli sinyaller vermektedir. Alış ve satış fiyatlarındaki düşüş, yatırım kararlarını etkileyebilir. Piyasa dinamiklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Gümüş yatırımlarında temkinli adımlar atmak önemlidir. Artan belirsizlik dönemlerinde stratejik yaklaşım sergilemek kritik öneme sahiptir.