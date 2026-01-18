FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Ocak Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 18 Ocak 2026 itibarıyla önemli değişimler gözlemleniyor. Gümüşün ons fiyatı 3.864,65 TL alış ve 3.866,97 TL satış seviyelerinde belirlendi. Dolar bazındaki fiyatlar da düşüş gösteriyor. Gümüş gram fiyatları 124,2719 TL alış ve 124,3275 TL satış olarak kaydedildi. Mevcut dalgalanmalar, yatırımcılar için stratejik karar alma sürecini etkileyebilir. Bununla birlikte, belirsizlik dönemlerinde temkinli davranmak çok önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Ocak Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında önemli değişimler yaşanmaktadır. 18 Ocak 2026 Saat 10.00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 3.864,65 TL'ye alış, 3.866,97 TL'ye satış olarak belirlenmiştir. Gümüş fiyatlarında günlük -2.66’lık bir düşüş gözlemlenmiştir. Bu durum, yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir trendin habercisi olabilir. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Gümüş ons/dolar fiyatları da yatırımcılar için önem taşır. Alış fiyatı 89.32 dolardır, satış fiyatı ise 89.36 dolardır. Günlük değişim yüzdesi -2.85 olarak belirlenmiştir. Dolar bazındaki gümüş fiyatlarındaki düşüş, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Global piyasalardaki gelişmeler de bu durumu etkilemektedir.

Gümüş gram fiyatları da izlenmektedir. Saat 10.00’da gümüş gram alış fiyatı 124,2719 TL, satış fiyatı ise 124,3275 TL’dir. Gümüş gramda günlük değişim yüzdesi -2.65 olarak görünmektedir.

18 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasındaki dalgalanmalar önemli sinyaller vermektedir. Alış ve satış fiyatlarındaki düşüş, yatırım kararlarını etkileyebilir. Piyasa dinamiklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Gümüş yatırımlarında temkinli adımlar atmak önemlidir. Artan belirsizlik dönemlerinde stratejik yaklaşım sergilemek kritik öneme sahiptir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beceremem diye korktu ama şimdi 12 çalışanı var: Çıraktı, patron olduBeceremem diye korktu ama şimdi 12 çalışanı var: Çıraktı, patron oldu
Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldıAltın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.