Bugünkü gümüş fiyatı! 2 Aralık Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında önemli dalgalanmalar gözlemleniyor. Saat 10:00'da, gümüş fiyatları genel olarak düşüş göstermiş durumda. Gümüş ons fiyatlarının alış fiyatı 2427.57 TL, satış fiyatı ise 2431.13 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi % -1.15 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların gümüşü satışa yönelmeleriyle birlikte piyasalardaki dalgalanmanın etkisi olarak değerlendirilmektedir.

Gümüşün ons/Dolar cinsinden fiyatları da dikkat çekici bir düşüş göstermiştir. Alış fiyatı 57.20 Dolar, satış fiyatı ise 57.24 Dolar olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi % -1.21 düzeyindedir. Dolar bazında takip edilen bu fiyatlar, döviz kurlarındaki hareketliliğin gümüş fiyatlarını nasıl etkilediğini göstermektedir.

Gümüş gram cinsinden fiyatları da benzer bir tablo sergilemektedir. Saat 10:00 itibarıyla gram gümüşün alış fiyatı 78.0831 TL, satış fiyatı ise 78.1377 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi % -1.14 seviyesindedir. Gram gümüşteki bu düşüş, genel piyasa koşullarının etkisiyle birlikte yatırımcıların karar alma süreçlerinde belirsizlik yaşadığını göstermektedir.

2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik ve tedirginlik yaratmaktadır. Yatırımcıların, kısa vadeli dalgalanmalara dikkat etmeleri önemlidir. Stratejilerini gözden geçirmeleri gerekmektedir. Piyasa dinamiklerinin yakından takip edilmesi, gümüş yatırımları için daha sağlıklı kararlar alınmasına katkı sağlayabilir.