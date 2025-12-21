Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Aralık Pazar 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında son durum araştırılıyor. 21 Aralık 2025 sabahı gümüş fiyatları merak ediliyor. Saat 10:00’da gümüş ons alış fiyatı 2874.75 TL, satış fiyatı ise 2877.74 TL oldu.

Gümüş ons/dolar fiyatları da araştırılan konulardan. Alış fiyatı 67.17 dolar, satış fiyatı ise 67.23 dolar olarak belirlendi.

Yerel piyasada gümüş gram fiyatları da dikkat çeken seviyelerde. Saat 10:00’da gümüş gram alış fiyatı 92.43 TL, satış fiyatı ise 92.5125 TL seviyelerindeydi.

Gümüş fiyatları 21 Aralık 2025 tarihinde hem yerel hem de uluslararası anlamda dikkat çeken seviyelerde. Piyasalardaki dalgalanmalar, gümüşün geleceğini etkileyebilir. Bu yükselişin devam edip etmeyeceği ise piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak.