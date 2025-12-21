FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Aralık Pazar 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 21 Aralık 2025'te de merak edilenlerden oldu. Yerel ve uluslararası piyasalarda gümüş ons fiyatı, 2874.75 TL seviyesine ulaşırken, dolar bazında 67.17 dolara yükseldi. Gümüş gram fiyatları ise 92.43 TL oldu. Gümüşe yönelik talep artışı, piyasalardaki dalgalanmaları etkileyebilir. Bu trendin devamı, gelecekteki ekonomik gelişmelere bağlı.

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Aralık Pazar 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında son durum araştırılıyor. 21 Aralık 2025 sabahı gümüş fiyatları merak ediliyor. Saat 10:00’da gümüş ons alış fiyatı 2874.75 TL, satış fiyatı ise 2877.74 TL oldu.

Gümüş ons/dolar fiyatları da araştırılan konulardan. Alış fiyatı 67.17 dolar, satış fiyatı ise 67.23 dolar olarak belirlendi.

Yerel piyasada gümüş gram fiyatları da dikkat çeken seviyelerde. Saat 10:00’da gümüş gram alış fiyatı 92.43 TL, satış fiyatı ise 92.5125 TL seviyelerindeydi.

Gümüş fiyatları 21 Aralık 2025 tarihinde hem yerel hem de uluslararası anlamda dikkat çeken seviyelerde. Piyasalardaki dalgalanmalar, gümüşün geleceğini etkileyebilir. Bu yükselişin devam edip etmeyeceği ise piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu 'Yeniden raylarda' diyerek duyurdu: Yarın başlıyorBakan Uraloğlu 'Yeniden raylarda' diyerek duyurdu: Yarın başlıyor
'İhtimal çok kuvvetli' Asgari ücrette o açıklamaya dikkat çekti'İhtimal çok kuvvetli' Asgari ücrette o açıklamaya dikkat çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.