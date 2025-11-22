Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Kasım Cumartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 22 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, 2118.51 TL alışta, 2120.95 TL satışta bulunuyor. Bu rakamlar, günlük bazda -0.93 oranında bir değişim gösteriyor. Pazar durumu ve küresel ekonomik gelişmeler, gümüş fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor.

Gümüş ons fiyatları dolar bazında ise alışta 49.93 Dolar, satışta 49.97 Dolar seviyesinde. Bu göstergeler günlük bazda -1.09 oranında bir azalma yaşandığını gösteriyor. Yatırımcılar, dalgalanmaları dikkate alarak pozisyonlarını yönetmeye çalışıyor.

Gümüş gram cinsinden fiyatlar, 68,122 TL alış ve 68,1765 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi -0.95 olarak kaydedilmiş durumda. Gram gümüş fiyatlarının gerilemesi, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Gümüş piyasasında dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir olgu. Bugünkü fiyatlar ve değişim yüzdeleri, piyasaların ne denli hareketli olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların gelecekteki trendleri tahmin edebilmesi için verilere odaklanması önem taşıyor. Gümüş, dünya çapındaki ekonomik ve politik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Bu değerli metalin önemi sürüyor.