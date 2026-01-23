FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Ocak Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 23 Ocak 2026 itibarıyla önemli bir yükseliş sergiliyor. Gümüş Ons fiyatı, alışta 4294.19 TL, satışta 4300.36 TL seviyelerine ulaşırken, günlük artış oranı %3.36 olarak kaydedilmiştir. Gümüş Gram fiyatı da benzer bir yükseliş gösteriyor. Yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken bu gelişmeler, piyasalardaki dalgalanmaları ve yatırım stratejilerini etkileyebilir. Dolar cinsinden gümüş alımı ise yatırımcılar için riskler barındırıyor.

Ezgi Sivritepe

Gümüş fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlemleniyor. Bu durum, 23 Ocak 2026 itibarıyla meydana geldi. Saat 10:00'da Gümüş Ons fiyatı, alışta 4294.19 TL, satışta 4300.36 TL seviyelerindedir. Önceki günle karşılaştırıldığında %3.36'lık bir artış yaşanmıştır. Bu yükseliş, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Ayrıca piyasalardaki dalgalanmalara da işaret etmektedir.

Gümüş fiyatlarının yanı sıra, Gümüş Ons / Dolar kurundaki değişimler önemli veriler sunmaktadır. Bu kurda, alış fiyatı 99.07 Dolar, satış fiyatı 99.12 Dolar olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi %3.08 olarak belirlenmiştir. Dolar cinsinden gümüş alım satımı yapan yatırımcıların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Gümüş Gram fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 138.1091 TL, satış fiyatı ise 138.1788 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, günlük %3.34'lük bir artışla yatırımcıların yüzünü güldürmektedir. Gümüş gram cinsinden yapılan işlemler için bu artış, yatırımcıların alım ve satım kararlarını etkileyebilir.

23 Ocak 2026 itibarıyla gümüş piyasası önemli yükselişler sergiliyor. Hem TL hem de dolar cinsinden bu artışlar dikkat çekmektedir. Yatırımcıların bu durumu takip etmeleri önemlidir. Ayrıca piyasa koşullarına uygun stratejiler geliştirmeleri de gerekmektedir.

