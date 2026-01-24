Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Ocak Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 24 Ocak 2026 tarihinde önemli bir artış gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 4,441.58 TL, satışta 4,447.85 TL olarak belirlendi. Bu rakam, bir önceki güne göre %6.9’luk bir günlük değişimi ifade ediyor. Gümüş ons fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekti.

Gümüş ons/dolar paritesi de önem taşıyan bir gösterge. Aynı tarihte bu parite, alışta 102.45 dolar, satışta 102.55 dolar seviyesine ulaştı. Günlük değişim yüzdesi %6.62 olarak kaydedildi. Bu artış, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Ayrıca gümüşün değerini artıran başka etkenler de mevcut.

Gümüş gram fiyatları ise gün içerisinde güçlü bir performans sergiledi. Alışta 142.8278 TL, satışta 142.9672 TL seviyelerine tırmandı. Günlük değişim yüzdesi, %6.92 olarak belirlendi. Bu etkileyici artış, gümüşün değerli madenler arasında popüler hale gelmesini sağlıyor.

Piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomik belirsizlikler ve artan enflasyon beklentileri ile ilişkili. Yatırımcılar, gümüşü bir güvenli liman olarak görüyor. Bu durum, talep artışını beraberinde getiriyor. Gelecek günlerde gümüş fiyatlarının nasıl şekilleneceği ise merak ediliyor.