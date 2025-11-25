FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Kasım Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

25 Kasım 2025 tarihinde gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Gümüş ons fiyatları, alışta 2178.23 TL, satışta ise 2180.8 TL seviyelerinde işlem görmekte. Gram fiyatları da 70.0373 TL alış, 70.1055 TL satış ile belirlenmiştir. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini etkilemekte ve piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gümüş fiyatlarının seyri şekillenmektedir.

Gümüş fiyatları, 25 Kasım 2025 tarihinde dikkat çeken düşüşlerle gündeme geldi. Sabah saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 2178.23 TL, satışta ise 2180.8 TL seviyelerinde işlem gördü. Bu seviyeler, günlük yüzde 0.03'lük bir düşüşü yansıtıyor. Gümüşteki bu hafif gerileme, yatırımcıların dikkatini çekti.

Gümüş ons / Dolar fiyatı, alışta 51.32 Dolar, satışta ise 51.37 Dolar olarak belirlendi. Bu değerler, yatırımcıların ilgisini çekerken, gümüşün uluslararası piyasalardaki durumunu gösteriyor. Gümüşün Dolar bazındaki fiyatları, TL karşısında farklı bir tablo sunmakta.

Gümüş gram fiyatları, saat 10:00’da satıcılar tarafından alışta 70.0373 TL, satışta 70.1055 TL seviyelerinde belirlendi. Bu fiyatlar, günlük bazda yüzde 0.01'lik bir değişim göstermektedir. Gram fiyatlarındaki duraklama, piyasa aktörlerinin gümüşün değerini koruma çabalarını ortaya koyuyor. Tüm bu veriler, yatırımcıların gümüşe olan ilgisine dair fikir veriyor.

Sonuç olarak, 25 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında yaşanan küçük dalgalanmalar dikkatle izlenmeli. Gümüş, uzun vadeli değer koruma arayışındaki yatırımcılar için önemli bir seçenek. Ancak gümüş fiyatlarının seyri, piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillenecek.

