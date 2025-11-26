Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Kasım Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

26 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici bir hareketlilik gösterdi. Günün ilerleyen saatlerinde gümüş ons fiyatları, yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons, 2,205.61 TL alış ve 2,208.81 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Günlük değişim yüzdesinde %1.13'lük bir artış kaydedildi. Bu durum, gümüş yatırımcıları için umut verici bir başlangıç olarak değerlendirildi.

Gümüş ons fiyatlarının yanı sıra, gümüş ons/dolar kurunda da önemli gelişmeler yaşandı. Aynı saatte gümüş ons/dolar alış fiyatı 51.94 Dolar olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 51.99 Dolar seviyelerinde işlem gördü. Günlük değişim %1.01 olarak gerçekleşti. Bu değişim, gümüş yatırımcılarının dikkatini çeken bir sonuç oldu. Dolar karşısında gümüşün değer kazanması, güveni artırabilir.

Gümüş gram fiyatları da benzer bir hareketlilik gösterdi. Gümüş gram, 70.9143 TL alış ve 70.9826 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Günlük değişim yüzdesinde %1.14'lük bir artış yaşandı. Bu artış, gümüşün genel piyasa performansının olumlu yönde geliştiğini gösteriyor. Yatırımcılar, gram gümüş fiyatlarının yükselmesini dikkatle izliyor.

Gümüş fiyatlarında gözlemlenen artışlar, yatırımcılar arasında olumlu bir algı yaratıyor. Gümüş ons ve gram fiyatlarındaki yükseliş, piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillenebilir. Yatırımcıların bilgilenmesi ve piyasa trendlerini takip etmesi önem arz ediyor. Bu durum, gelecekteki olası fiyat hareketliliği açısından kritik.