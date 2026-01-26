Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Ocak Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarında Tarihi Bir Artış

26 Ocak 2026, saat 10.00 itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli bir artış gözlemlendi. Gümüş ons fiyatı, alışta 4674.2 TL olarak belirlenmiş. Satış fiyatı ise 4677.47 TL seviyesine ulaştı. Bu da günlük değişim oranında yüzde 5.2’lik bir artış anlamına geliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar etkili. Küresel ekonomik koşullar, gümüş talebini artıran unsurlar arasında yer almakta. Bu durum, fiyatları doğrudan etkilemektedir.

Gümüş ons/dolar fiyatlarına bakıldığında, alış değeri 107.78 Dolar, satış değeri 107.83 Dolar olarak kaydedildi. Gümüş dolara endeksli bir piyasa dinamiği sunmaktadır. Küresel piyasalardaki belirsizlikler de bu durumu etkilemektedir.

Gümüş gram fiyatlarında da artış gözlemlenmiştir. Alış fiyatı 150.3141 TL, satış fiyatı 150.3838 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı ise yüzde 5.19 olarak kaydedilmiştir. Bu yükseliş, gümüşün yatırımcılar için güvenli bir liman olarak algılanmasından kaynaklanıyor. Ekonomik verilerin volatilitesi, gümüş talebini artırmakta, fiyatları yukarı yönlü etkilemektedir.

Yatırımcılar için bu veriler, gümüşün son günlerdeki performansını değerlendirmek açısından çok önemlidir. Gümüş, emtia piyasalarında değerli bir varlık olarak dikkat çekmektedir. Piyasa dinamiklerini ve global ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek, yatırım stratejilerinde önem taşımaktadır.

26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında yaşanan bu önemli artış dikkat çekmektedir. Piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik faktörler bu durumu yansıtmaktadır. TL cinsinden gümüş fiyatlarının yükselmesi ve gümüş ons/dolar fiyatlarının durumu, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir durumu işaret ediyor.