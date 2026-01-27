Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Ocak Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 27 Ocak 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir artış gösteriyor. Saat 10.00’da gümüş ons fiyatı, alışta 4762.4 TL, satışta ise 4768.17 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu değer, günlük bazda %1.3 oranında bir artışı temsil ediyor. Gümüş, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor. Piyasaların dalgalı seyri içinde gümüşe olan talep artmaya devam ediyor.

Gümüşün ons fiyatı ile döviz kuru arasındaki ilişki de oldukça önemli. Bugün gümüş ons/dolar fiyatı, alışta 109.79 Dolar, satışta 109.85 Dolar seviyelerinde kalıyor. Günlük yüzde değişim oranı ise %1.23 olarak kaydediliyor. Bu artış, dolar cinsinden gümüşün uluslararası piyasalarda izlediği yönü gösteriyor.

Gümüş gram fiyatı da güncel verilere göre ilgi çekici bir seyir izliyor. Bugün saat 10.00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 153.1621 TL, satış fiyatı ise 153.2458 TL olarak belirlenmiş. Gram gümüşteki günlük değişim oranı %1.3 olarak tespit edildi.

Gümüşün fiyat hareketleri ve günlük değişimleri, yatırım dünyasında dikkatle izlenmesi gereken bir konu olmaya devam ediyor.