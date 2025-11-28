FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Kasım Cuma 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 28 Kasım 2025 tarihinde önemli fiyat hareketleri sergiledi. Gümüş Ons, alış fiyatı 2296.21 TL, satış fiyatı ise 2299.40 TL ile işlem gördü. Gümüş Gram fiyatlarında da günlük yüzde 1.37 artış kaydedildi. Yatırımcılar için gümüş, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Gümüşün Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmesi, yatırımcıların piyasa verilerini dikkatle takip etmesini gerektiriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Kasım Cuma 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Gümüş piyasası, 28 Kasım 2025 tarihinde uluslararası alanda dikkat çekici bir hareket sergiledi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları üzerinden önemli veriler elde edildi. Gümüş Ons'un alış fiyatı 2296.21 TL, satış fiyatı ise 2299.40 TL olarak belirlendi. Bu iki fiyat arasındaki fark, gümüş yatırımcıları için önemli bir marj oluşturdu. Günlük değişim oranı ise yüzde 1.35 olarak kaydedildi.

Gümüş Ons/Dolar kuru da dikkat çekti. Alış fiyatı 54.02 Dolar, satış fiyatı ise 54.09 Dolar düzeyine ulaştı. Bu değerler, gümüşün uluslararası pazardaki değerini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Gümüş Ons/Doların özelliği gereği döviz kurlarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, bu değişkeni dikkatle takip etmelidir.

Gümüş Gram fiyatlarında da yükseliş gözlemleniyor. Alış fiyatı 73.8263 TL, satış fiyatı ise 73.922 TL olarak belirlendi. Gümüş gramında günlük değişim oranı yüzde 1.37'lik bir artışla kaydedildi. Bu durum, gümüş gram üzerinde işlem yapan yatırımcılar için olumlu bir sinyal veriyor. Son günlerde gümüş, güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için cazip hale geldi.

28 Kasım 2025 itibariyle gümüş piyasası, yatırımcıların dikkatini çeken olumlu bir seyir izledi. Gümüş fiyatlarındaki bu yükseliş, piyasalardaki belirsizliklerle paralel olarak güvenli varlık arayışının arttığı bir dönemde gerçekleşti. Gelecek günlerde bu trendin devam edip etmeyeceği, piyasadaki gelişmelere bağlı olarak belirlenecek. Yatırımcıların bu verileri dikkatlice takip etmeleri gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
Beklenen ödemeler hesaplara yatırıldıBeklenen ödemeler hesaplara yatırıldı

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.