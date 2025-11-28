Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Kasım Cuma 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 28 Kasım 2025 tarihinde uluslararası alanda dikkat çekici bir hareket sergiledi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları üzerinden önemli veriler elde edildi. Gümüş Ons'un alış fiyatı 2296.21 TL, satış fiyatı ise 2299.40 TL olarak belirlendi. Bu iki fiyat arasındaki fark, gümüş yatırımcıları için önemli bir marj oluşturdu. Günlük değişim oranı ise yüzde 1.35 olarak kaydedildi.

Gümüş Ons/Dolar kuru da dikkat çekti. Alış fiyatı 54.02 Dolar, satış fiyatı ise 54.09 Dolar düzeyine ulaştı. Bu değerler, gümüşün uluslararası pazardaki değerini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Gümüş Ons/Doların özelliği gereği döviz kurlarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, bu değişkeni dikkatle takip etmelidir.

Gümüş Gram fiyatlarında da yükseliş gözlemleniyor. Alış fiyatı 73.8263 TL, satış fiyatı ise 73.922 TL olarak belirlendi. Gümüş gramında günlük değişim oranı yüzde 1.37'lik bir artışla kaydedildi. Bu durum, gümüş gram üzerinde işlem yapan yatırımcılar için olumlu bir sinyal veriyor. Son günlerde gümüş, güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için cazip hale geldi.

28 Kasım 2025 itibariyle gümüş piyasası, yatırımcıların dikkatini çeken olumlu bir seyir izledi. Gümüş fiyatlarındaki bu yükseliş, piyasalardaki belirsizliklerle paralel olarak güvenli varlık arayışının arttığı bir dönemde gerçekleşti. Gelecek günlerde bu trendin devam edip etmeyeceği, piyasadaki gelişmelere bağlı olarak belirlenecek. Yatırımcıların bu verileri dikkatlice takip etmeleri gerekiyor.