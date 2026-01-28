Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Ocak Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 28 Ocak 2026 itibarıyla önemli bir yükseliş göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Gümüş ons fiyatı, alışta 4,980.35 TL, satışta ise 4,988.13 TL'dir. Günlük değişim yüzdesi %2.45 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, gümüşün güvenli bir yatırım aracı olarak algılanmasına bağlanabilir.

Gümüşün ons / dolar cinsinden fiyatı da dikkat çekicidir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons / dolar alış fiyatı 114.8 dolar, satış fiyatı ise 114.89 dolardır. Günlük değişim yüzdesi yine %2.45'tir. Dolar cinsinden fiyat hareketleri, döviz kurları üzerindeki etkileri nedeniyle önem arz etmektedir. Gümüş fiyatlarının yükselmesi, dolara bağlı diğer yatırım araçlarını da etkilemektedir.

Gümüş gram fiyatı ise başka bir önemli göstergedir. 28 Ocak 2026 tarihindeki verilere göre, gümüş gram alış fiyatı 160.2089 TL, satış fiyatı ise 160.3345 TL'dir. Günlük değişim yüzdesi %2.48 olarak hesaplanmıştır. Gümüş gram fiyatlarındaki yükseliş, yerel piyasalardaki talebi artırabilir. Aynı zamanda yatırımcıların ilgisini gümüşe yönlendirebilir.

Gümüş piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için fırsatlar sunmaktadır. Ancak dikkatli ve stratejik kararlar almak önemlidir. Gümüş, tarihsel olarak enflasyon karşısında değer saklama aracı olarak kullanılmıştır. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde tercih edilen bir yatırım aracı olmuştur. Bu nedenle, gümüş fiyatlarındaki yükselişler yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmektedir. Piyasa trendlerini belirleyen faktörler üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır.