Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Ocak Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasalarında önemli bir yükseliş yaşanıyor. Gümüşün ons fiyatı 5155.23 TL, gram fiyatı ise 165.7556 TL olarak belirlenmiş durumda. Gümüş fiyatlarındaki günlük değişim yüzdesi %2.04 ile %2.08 arasında değişiyor. Dolar bazlı fiyatlar da dikkat çekici artışlar gösteriyor. Yatırımcılar için bu süreç, gümüşü uzun vadeli koruma aracı olarak değerlendirme fırsatları sunuyor.

Ezgi Sivritepe

29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasalarında önemli bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 5155.23 TL olarak belirlenmiş. Satış fiyatı ise 5160.08 TL seviyesindedir. Gümüş ons fiyatında günlük değişim yüzdesi %2.04 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, yatırımcıların dikkatini çeken bir yükseliş trendine işaret ediyor.

Gümüşün dolar bazındaki değeri de dikkat çekici bir performans sergiliyor. Gümüş ons için alış fiyatı 118.73 dolar, satış fiyatı ise 118.8 dolardır. Günlük değişim yüzdesi %2.02 olarak görünmektedir. Dolar bazında yaşanan bu yükseliş, uluslararası piyasalarda gümüş talebinin artışını yansıtıyor. Aynı zamanda ekonomik belirsizliklere karşı güvenli bir liman arayışını da destekliyor.

Gümüşün gram cinsinden fiyatları da bu süreçte ilgi çekiyor. 29 Ocak sabahı itibarıyla gümüş gram fiyatı 165.7556 TL’den alış yapılırken, satış fiyatı 165.8533 TL olarak belirlenmiş. Burada günlük değişim yüzdesi %2.08 olarak kaydedilmiştir. Gümüş gram fiyatlarındaki bu artış, yatırımcılar için gümüşe olan ilgiyi artırabilir.

Tüm bu veriler, 29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında belirgin bir artışın yaşandığını gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar açısından fırsatlar sunuyor. Piyasalardaki bu dalgalanma, gümüşü uzun vadeli yatırım ve koruma arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor. Gümüş fiyatlarının gelecekteki seyrini belirlemek isteyen yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmeleri büyük önem taşıyor.

