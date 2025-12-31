Bugünkü gümüş fiyatı! 31 Aralık Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Durum

Bugün, 31 Aralık 2025 tarihinde gümüş fiyatları piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alış 3081.42 TL, satış 3087.52 TL seviyelerinde işlem görmekte. Önceki günle karşılaştırıldığında gümüş ons fiyatındaki değişim yüzdesi -5.56 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, gümüş yatırımcıları için önemli bir uyarıdır. Fiyatlardaki dalgalanma piyasaların genel sağlığını da yansıtmaktadır.

Diğer bir gösterge olan gümüş ons/dolar kuru ise, saat 10:00 itibarıyla alış 71.76 Dolar, satış 71.81 Dolar seviyelerinde işlemde. Günlük değişim yüzdesi -5.64 olarak belirlenmiştir. Dolar bazında gümüş fiyatlarının düşmesi, yatırımcılar arasında kaygılar yaratmaktadır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da yatırımcıları etkilemektedir.

Gümüş gram fiyatları, bu sabah itibarıyla alış 99.1175 TL, satış 99.1866 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi ise -5.58 olarak kaydedilmiştir. Gram gümüş fiyatlarındaki düşüş, piyasanın dinamiklerinden etkileniyor. Arz-talep dengesi ve yatırımcı psikolojisi, bu fiyat hareketlerinde belirleyici faktörlerdir.

Gümüş piyasasındaki dalgalı seyir, yerel ve uluslararası ekonomilerin durumu ile belirsizlikler nedeniyle devam edecektir. Yatırımcıların dikkatli olması önemlidir. Piyasayı takip etmek, bu belirsizlik döneminde gereklidir. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için bir fırsattır. Stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri ve piyasa koşullarını analiz etmeleri önem kazanmaktadır.