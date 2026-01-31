Bugünkü gümüş fiyatı! 31 Ocak Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 31 Ocak 2026'da piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak önemli değişimler göstermiştir. Saat 10:00 itibariyle gümüş ons fiyatları düşüş kaydetmiştir. Gümüş ons fiyatı alışta 3605.64 TL, satışta ise 3612.67 TL seviyelerinde işlem görmüştür. Günlük değişim yüzdesi -28.65 olarak kaydedilmiştir. Bu durum piyasaların aşağı yönlü hareket ettiğini göstermektedir.

Gümüş ons fiyatları, dolar cinsinden de benzer bir eğilim izlemiştir. Günlük değişim yüzdesi -28.56 olarak belirlenmiştir. Alış fiyatı 83.18 dolar, satış fiyatı 83.32 dolardır. Bu değerler, gümüşün uluslararası piyasalardaki durumu açısından önemli bir referans sağlar.

Gümüş gram fiyatları da bu süreçte düşüş göstermiştir. Alış fiyatı 116.2996 TL, satış fiyatı ise 116.4954 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -28.39 olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, gümüşün gram bazındaki değerinin önemli ölçüde düştüğünü ortaya koymaktadır.

Tüm bu fiyat değişimleri, gümüşün hem yerel hem de uluslararası piyasalarda olumsuz seyrini göstermektedir. Yatırımcılar için gümüşteki dalgalanma, stratejilerin gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Mevcut durum yatırım kararlarının tekrar değerlendirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Gümüş, hala yatırımcıların dikkatini çekerken, piyasa koşulları dikkatle analiz edilmelidir.