FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 4 Aralık Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 4 Aralık 2025 itibarıyla dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları Alış 2436.8 TL, Satış 2438.79 TL seviyelerine geriledi. Günlük değişim yüzdesi -1.82 olarak kaydedildi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, gümüş yatırımına olan talebi azalttı. Yatırımcılar, güncel fiyat dalgalanmalarını takip ederek stratejilerini güncellemeli. Gümüş, uzun vadeli yatırım fırsatları sunabilir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 4 Aralık Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Gümüş fiyatları, 4 Aralık 2025 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir düşüş göstermiştir. Piyasada meydana gelen dalgalanmalar bu durumu etkilemiştir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı Alış 2436.8 TL, Satış 2438.79 TL seviyelerindedir. Günlük değişim yüzdesi ise -1.82 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcıların gümüşe olan talebinde genel bir azalma yaşandığını göstermektedir.

Dolar cinsinden gümüş ons fiyatları da merak konusudur. Alış fiyatı 57.39 Dolar, Satış fiyatı 57.43 Dolar olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi ise -1.83 olarak ölçülmüştür. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, gümüş fiyatlarını olumsuz etkilemektedir.

Gümüş gram fiyatlarına bakıldığında, saat 10:00 itibarıyla Alış fiyatı 78.3478 TL, Satış fiyatı ise 78.4024 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, günlük değişim yüzdesinin -1.8 olduğunu göstermektedir. Gümüş gram fiyatındaki düşüş, değerli metaller piyasasındaki geniş bir düşüş trendinin parçası gibidir.

Yatırımcıların gümüşü dikkatli bir şekilde izlemesi gerekiyor. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek önemli bir durumdur. Gümüş, uzun vadeli yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır. Ancak güncel fiyatlardaki dalgalanmalar dikkat edilmesi gereken bir konudur. 4 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında gerçekleşen fiyat değişimleri, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesini gerektirmektedir.
CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papa'nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağPapa'nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ
CANLI BORSA|Borsa İstanbul 4 Aralık 2025 CANLI BORSA|Borsa İstanbul 4 Aralık 2025

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.