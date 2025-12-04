Bugünkü gümüş fiyatı! 4 Aralık Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 4 Aralık 2025 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir düşüş göstermiştir. Piyasada meydana gelen dalgalanmalar bu durumu etkilemiştir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı Alış 2436.8 TL, Satış 2438.79 TL seviyelerindedir. Günlük değişim yüzdesi ise -1.82 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcıların gümüşe olan talebinde genel bir azalma yaşandığını göstermektedir.

Dolar cinsinden gümüş ons fiyatları da merak konusudur. Alış fiyatı 57.39 Dolar, Satış fiyatı 57.43 Dolar olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi ise -1.83 olarak ölçülmüştür. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, gümüş fiyatlarını olumsuz etkilemektedir.

Gümüş gram fiyatlarına bakıldığında, saat 10:00 itibarıyla Alış fiyatı 78.3478 TL, Satış fiyatı ise 78.4024 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, günlük değişim yüzdesinin -1.8 olduğunu göstermektedir. Gümüş gram fiyatındaki düşüş, değerli metaller piyasasındaki geniş bir düşüş trendinin parçası gibidir.

Yatırımcıların gümüşü dikkatli bir şekilde izlemesi gerekiyor. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek önemli bir durumdur. Gümüş, uzun vadeli yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır. Ancak güncel fiyatlardaki dalgalanmalar dikkat edilmesi gereken bir konudur. 4 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında gerçekleşen fiyat değişimleri, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesini gerektirmektedir.

CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ