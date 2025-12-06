Bugünkü gümüş fiyatı! 6 Aralık Cumartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

6 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş piyasalarında önemli bir hareketlilik gözlemleniyor. Gümüş fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Günlük değişim oranları, piyasaların dinamik yapısını yansıtıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı alışta 2,481.63 TL, satışta ise 2,484.07 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, gümüşün değerinin ivme kazanmasıyla birlikte %2.28 oranında bir günlük değişim göstermekte.

Gümüşün ons ve dolar cinsinden fiyatları dikkat çekici bir seyir izliyor. Alış fiyatı 58.36 dolar, satış fiyatı ise 58.40 dolardır. Günlük değişim yüzdesi %2.22 şeklindedir. Bu fiyatlar, global piyasalardaki gümüş talebinin artmasıyla dolar bazında olumlu bir tablo sunmakta.

Gümüş gram fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 79.7962 TL, satış fiyatı ise 79.8509 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değerlerde günlük değişim oranı %2.29 olup, gümüşün gram bazında değer kazanımını sürdüğünü göstermektedir. Yatırımcılar, gram cinsinden gümüş alım satımında avantajlı bir pozisyonda bulunuyor.

Bugünkü gümüş fiyatları, hem global hem de yerel pazardaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Artan günlük değişim oranları, gümüşü yatırımcılar için canlı bir seçenek haline getiriyor. Önümüzdeki günlerde bu hareketlilik devam ederse, gümüşün değerinde daha fazla yükseliş gözlemlenebilir. Yatırımcıların, bu süreçte gelişmeleri yakından takip etmesi önemlidir.