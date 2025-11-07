Bugünkü gümüş fiyatı! 7 Kasım Cuma 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasaları 7 Kasım 2025 tarihinde ilgi çekici bir hareketlilik sergiliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alışta 2054.27 TL, satışta 2057.11 TL seviyelerinde bulunuyor. Bu fiyatlarla birlikte günlük değişim yüzdesi %1.69 olarak gerçekleşti. Gümüşün değer kazanması, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratıyor. Ayrıca, bu durum daha geniş piyasalara da etki ediyor.

Gümüşün ons fiyatının dolar cinsinden değerlendirilmesi de önemli bir gösterge. Bugün gümüş ons/dolar fiyatı, alışta 48.7 Dolar, satışta 48.74 Dolar olarak kaydedildi. Bu veride günlük değişim yüzdesi %1.46 olarak belirtildi. Dolar bazında meydana gelen hareketler, uluslararası piyasalarla bağlantılıdır. Yatırımcılar bu durumu dikkatle izliyor.

Gümüşün gram cinsinden fiyatı ise şu an alışta 65,999 TL ve satışta 66,067 TL seviyelerinde. Günlük değişim yüzdesi %1.68 olarak belirlendi. Gümüş yatırımcıları, fiyat hareketleriyle birlikte gümüşün cazibesinin artabileceğini düşünüyor. Bu süreçte fırsatları yakalamayı hedefliyorlar.

Genel olarak, 7 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, piyasada güçlü bir yükseliş gösteriyor. Yatırımcıların ilgisini çeken bu durum özellikle ons ve gram fiyatlarındaki artışlarla devam ediyor. Yatırımcılar, gümüşün bu yükseliş trendini sürdürüp sürdüremeyeceğini dikkatle takip edecek.

