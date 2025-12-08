FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 8 Aralık Pazartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

8 Aralık 2025 tarihinde gümüş piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Gümüş fiyatları, ons ve gram cinsinde hafif artışlar gösterirken, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Gümüş ons fiyatı alışta 2483.91 TL, satışta ise 2486.72 TL olarak belirlenmişken, günlük değişim %0.1 seviyesinde. Gümüş gram fiyatları da 79.8755 TL alış ve 79.9302 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Bu gelişmeler, yatırımcıların stratejik kararlarını etkileyebilir.

Ezgi Sivritepe

08 Aralık 2025 tarihinde gümüş piyasasında önemli hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında hafif bir artış söz konusu. Gümüş ons fiyatı alışta 2483.91 TL, satışta ise 2486.72 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %0.1 düzeyinde gerçekleşti. Bu durum, gümüşün gün içerisinde değerinin artması anlamına geliyor.

Gümüş ons/dolar paritesine bakıldığında, alış fiyatı 58.38 Dolar, satış fiyatı 58.42 Dolar olarak kaydedildi. Bu paritedeki değişim yüzdesi %0.02 ile sınırlı bir artış sergiliyor. Yatırımcılar, bu verileri dikkatle takip etmeli. Böylece gümüş alım-satım işlemlerinde stratejik kararlar alabilecekler.

Gümüş gram fiyatları TL cinsinden 79.8755 TL alış ve 79.9302 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Bu fiyatlardaki günlük değişim yüzdesi %0.1 düzeyinde. Gümüş gramı, yatırımcılar arasında popülaritesini koruyor. Yurt içindeki piyasa koşulları, fiyatları etkileyen önemli bir faktör.

Genel olarak, 08 Aralık 2025 sabahında gümüş piyasası olumlu bir seyir izliyor. Gümüş ons ve gram fiyatlarındaki hafif artışlar, yatırımcıların ilgisini çekebilir. Piyasalardaki hareketlilik, gümüş yatırımcılarının dikkatle takip etmesi gereken bir durum.

