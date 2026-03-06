FİNANS

Buket fiyatları bin 500'den başlıyor! 'Kadınların kadınlara en çok çiçek aldığı özel gün'

Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadınların en çok kadınlara çiçek gönderdiği özel günlerden biri olduğunu belirterek, “8 Mart için bu sene en çok tercih edilen çiçek frezya oldu. Buket fiyatları ise bin 500, 2 bin bandından başlıyor" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi çiçekçilerde hazırlıklar sürüyor. Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, bu özel günün diğer özel günlerden farklı anlam taşıdığını ifade etti. Bakaç, “Sevgililer Günü'nde genellikle eşler birbirine çiçek alır. Ancak 8 Mart'ta anneler, kızlar, arkadaşlar birbirlerine çiçek gönderiyor. Kadınların kadınlara en çok çiçek aldığı özel günlerden biridir" diye konuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çiçek sektörü açısından en yoğun günlerden biri olduğunu belirten Bakaç, “Kadınlar toplumun en değerli bireyleridir. Kadınlara değer vermeyen bir toplum yok olmaya mahkumdur" dedi.

'EN ÇOK FREZYA TERCİH EDİLİYOR'

Kadınlar Günü'nde mevsim çiçeklerinin öne çıktığını belirten Bakaç, “Şu an mevsim olarak frezya çiçeklerimiz çıktı. Halk arasında 'arpa çiçeği' olarak biliniyor. En çok tercih edilen çiçek frezya. Genellikle şeffaf ya da renkli ambalajlarla buket yapılıyor" dedi. Fiyatlara ilişkin bilgi veren Bakaç, “Frezya buketleri bin 500 ile 2 bin lira bandından başlayıp yukarı doğru gidiyor. Güller 200 liradan başlıyor. Anneler için daha çok orkide tercih ediliyor. Orkideler de 2 bin ile 2 bin 500 lira bandından başlayıp yukarı çıkıyor" diye konuştu.

'YOĞUNLUK DİĞER ÖZEL GÜNLERDEN FAZLA'

8 Mart'ın sektör açısından en yoğun günlerden biri olduğunu aktaran Bakaç, hem bireysel hem kurumsal siparişlerin artış gösterdiğini söyledi. Bakaç, “İnsanların eşi, annesi, kızı, kayınvalidesi var. Çiçek alınacak kişi sayısı fazla. Ayrıca kurumsal firmalar da çalışanlarına çiçek alıyor. Bu nedenle yoğunluk diğer özel günlere göre daha fazla" diye konuştu. Bu yıl geçen yıla benzer bir hareketlilik beklediklerini belirten Bakaç, “8 Mart'ın pazar gününe denk gelmesi yoğunluğu bir miktar etkileyebilir ama yine de beklentimiz yüksek" dedi.
Kaynak: DHA

