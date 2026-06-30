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Bulgaristan’da leva dönemi kapanıyor: Ücretsiz değişimde son gün

Bulgaristan'da leva-euro dönüşümünde ücretsiz banka ve posta işlemleri bugün sona eriyor. Merkez Bankası ise süresiz ücretsiz değişime devam edecek.

Bulgaristan’da leva dönemi kapanıyor: Ücretsiz değişimde son gün

Bulgaristan'ın euroya geçiş sürecinde önemli bir aşama bugün tamamlanıyor. Bulgar vatandaşları, ellerindeki Bulgar levalarını bankalar ve yetkili posta şubelerinde komisyon ödemeden euroya çevirebilmek için son kez bugün işlem yapabilecek.

30 Haziran itibarıyla sona eren ücretsiz değişim uygulamasının ardından, ticari bankalar ve belirlenen posta şubelerinde leva-euro dönüşüm işlemleri devam edecek ancak bu işlemler için hizmet bedeli alınabilecek.

Bulgaristan’da leva dönemi kapanıyor: Ücretsiz değişimde son gün 1

SABİT KUR UYGULANACAK

Para değişim işlemleri, Bulgaristan'ın euroya geçiş kapsamında belirlenen sabit kur olan 1 euro = 1,95583 Bulgar levası üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bulgaristan Merkez Bankası ise lev banknot ve madeni paraları herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın ücretsiz şekilde euroya çevirmeye devam edecek.

Bulgaristan’da leva dönemi kapanıyor: Ücretsiz değişimde son gün 2

EUROYA GEÇİŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bulgaristan'ın ortak para birimi euroya geçiş süreci, ülke ekonomisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Finansal işlemlerin uyumlaştırılması ve Avrupa Birliği içerisindeki ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi amacıyla yürütülen süreç kapsamında vatandaşlara belirli bir süre boyunca ücretsiz para değişim imkânı sağlandı.

Uzmanlar, euro kullanımının yaygınlaşmasının bankacılık, ticaret ve günlük ekonomik faaliyetlerde önemli değişiklikleri beraberinde getireceğini belirtirken, Bulgaristan Merkez Bankası'nın süresiz ücretsiz dönüşüm uygulamasıyla vatandaşların mağduriyet yaşamamasının hedeflendiği ifade ediliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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