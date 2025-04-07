Bulunamayacağını düşünüp "Kesinlikle yok" diyerek sattı... Hatta ücret iadesi yapacaklarını bile savundu ancak bakanlık gerçeği ortaya çıkardı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. Son yapılan testlerin ardından, Bakanlık doğal ve ev yapımı ürün adıyla sosyal medya üzerinden satış yapan bir firmayı daha listeye ekledi.

BULUNAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜP ÇOK NET KONUŞMUŞTU

Son açıklanan listeye eklenen firmalardan biri de Instagram’da "Bayırlı Zeytincilik" adıyla salça satışı yapan Ebru Bayırlı'ya ait. Bayırlı Zeytincilik, paylaşımlarında sıkça “Boya kesinlikle yoktur” ve “Boya bulandan ücret almıyoruz” gibi ifadeler kullanıyordu. Ancak yapılan testler, firmanın Hatay Kırıkhan’da ürettiği domates ve biber salçalarında gıda boyası bulunduğunu ortaya çıkardı.

BAKANLIK PEŞLERİNİ BIRAKMIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bayırlı Zeytincilik'in salçalarını taklit ve tağşiş içeren ürünler olarak listeye ekleyerek durumu kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürerek, tüketicileri yanıltmaya çalışan firmaların peşini bırakmayacaklarını duyurdu.

İFŞA OLDULAR

Bakanlık Bayırlı Zeytincilik'i eklediği listeyi böyle duyurdu: