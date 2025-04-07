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Bulunamayacağını düşünüp "Kesinlikle yok" diyerek sattı... Hatta ücret iadesi yapacaklarını bile savundu ancak bakanlık gerçeği ortaya çıkardı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.04.2025 13:34
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Tarım ve Orman Bakanlığı her geçen gün taklit ve tağşiş ürün yapan firmaları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlığın listesine sosyal medya üzerinden ürün satan işletmeler de dahil oldu. Instagram'da "doğal ve ev yapımı" salça satan Bayırlı Zeytincilik, yapılan testlerde salçalarında gıda boyası bulunduğu gerekçesiyle listeye girdi. Dikkat çeken konu ise firmanın paylaşımlarında “Boya kesinlikle yoktur” ve “Boya bulandan ücret almıyoruz” gibi ifadeler kullanması oldu.

Bulunamayacağını düşünüp "Kesinlikle yok" diyerek sattı... Hatta ücret iadesi yapacaklarını bile savundu ancak bakanlık gerçeği ortaya çıkardı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. Son yapılan testlerin ardından, Bakanlık doğal ve ev yapımı ürün adıyla sosyal medya üzerinden satış yapan bir firmayı daha listeye ekledi.

MEHMET AYDURAN_salca-biber2

BULUNAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜP ÇOK NET KONUŞMUŞTU

Son açıklanan listeye eklenen firmalardan biri de Instagram’da "Bayırlı Zeytincilik" adıyla salça satışı yapan Ebru Bayırlı'ya ait. Bayırlı Zeytincilik, paylaşımlarında sıkça “Boya kesinlikle yoktur” ve “Boya bulandan ücret almıyoruz” gibi ifadeler kullanıyordu. Ancak yapılan testler, firmanın Hatay Kırıkhan’da ürettiği domates ve biber salçalarında gıda boyası bulunduğunu ortaya çıkardı.

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BAKANLIK PEŞLERİNİ BIRAKMIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bayırlı Zeytincilik'in salçalarını taklit ve tağşiş içeren ürünler olarak listeye ekleyerek durumu kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürerek, tüketicileri yanıltmaya çalışan firmaların peşini bırakmayacaklarını duyurdu.

İFŞA OLDULAR

Bakanlık Bayırlı Zeytincilik'i eklediği listeyi böyle duyurdu:

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı salça bakanlık boya
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